Mastercard、Visa、AE在內信用卡單位提出更簡單的線上支付工具

在越來越多行動支付服務均快速線上支付功能，讓使用者能免於頻繁輸入信用卡資訊麼麻煩與風險，Mastercard、Visa、American Express，以及Discover在內信用卡核發機構，稍早提出通用線上支付工具，同樣可讓使用者透過簡單點按操作即可完成網頁上的付款需求。

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基本上就像是各類網站一鍵登入機制，由Mastercard、Vias、American Express，以及Discover共同提出的通用線上支付工具，主要目的就是讓使用者能以更簡單、快速方式進行網頁付款。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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在實際使用之前，自然還是需要先輸入個人信用卡資訊，其後只要在支援此項線上支付工具的網頁消費 (會用以下圖示標示，後方則會註記對應信用卡卡別)，就能簡單透過按鍵點按、輸入認證密碼等步驟完成交易。

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其實Visa在很早之前就已經提出類似服務Visa Checkout，而在此項線上支付工具提出後，自然也準備在2020年終止使用，轉而以全新線上支付工具取代，預計在2020年於全球網頁推廣使用，但包含Cinemark、Movember與樂天 (Rakuten)旗下服務網頁將會率先導入。

此項線上支付工具預期可讓更多未使用Apple Pay、Samsung Pay，或是Google Pay等支付工具的消費者更方便進行線上消費，同時也能以更快、更簡單且安全的交易方式刺激消費。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》