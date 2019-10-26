Mastercard、Visa、AE在內信用卡單位提出更簡單的線上支付工具
在越來越多行動支付服務均快速線上支付功能，讓使用者能免於頻繁輸入信用卡資訊麼麻煩與風險，Mastercard、Visa、American Express，以及Discover在內信用卡核發機構，稍早提出通用線上支付工具，同樣可讓使用者透過簡單點按操作即可完成網頁上的付款需求。
基本上就像是各類網站一鍵登入機制，由Mastercard、Vias、American Express，以及Discover共同提出的通用線上支付工具，主要目的就是讓使用者能以更簡單、快速方式進行網頁付款。
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中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
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- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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在實際使用之前，自然還是需要先輸入個人信用卡資訊，其後只要在支援此項線上支付工具的網頁消費 (會用以下圖示標示，後方則會註記對應信用卡卡別)，就能簡單透過按鍵點按、輸入認證密碼等步驟完成交易。
其實Visa在很早之前就已經提出類似服務Visa Checkout，而在此項線上支付工具提出後，自然也準備在2020年終止使用，轉而以全新線上支付工具取代，預計在2020年於全球網頁推廣使用，但包含Cinemark、Movember與樂天 (Rakuten)旗下服務網頁將會率先導入。
此項線上支付工具預期可讓更多未使用Apple Pay、Samsung Pay，或是Google Pay等支付工具的消費者更方便進行線上消費，同時也能以更快、更簡單且安全的交易方式刺激消費。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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