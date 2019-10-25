LINE TAXI挑戰台灣大車隊 除500億計程車商機還有什麼盤算
擁有2100萬用戶的LINE，竟然大方將「LINE」品牌授權給TaxiGo使用，聯手合作更名為LINE TAXI，直接叫陣龍頭老大「台灣大車隊」，此舉被解讀成看上500億的計程車商機。其實，LINE的企圖心並不只於此，真正目的在後面。
日前台灣新創公司、主打以LINE聊天機器人叫車的TaxiGo，向所有用戶宣布將改名為LINE TAXI，立即引發各界揣測。LINE也隨即證實這件事，對外宣布將「LINE」品牌授權給TaxiGo使用，正式進軍台灣計程車業，並歡迎其他車隊加入。
其實，TaxiGo是2017年設立的新創公司，後來被選入LINE新星計畫，由LINE育成輔導，現在從「聊天機器人」，升格為LINE服務（line taxi）的第一支車隊，之後將繼續媒合「車隊」與「消費者」，讓雙方的合作關係更向前邁進一大步。
台灣大車隊作為業界龍頭，評估LINE TAXI對業界的影響時指出，LINE TAXI推出後，確實可提供車隊的司機更多載客機會，也可能會吸引到更多的個人司機加入LINE TAXI旗下的車隊。
而讓其他計程車平台真正緊張的是，LINE TAXI確實有機會藉助LINE的強大平台，吸引到新的客戶，將讓市場更為競爭。
畢竟在TaxiGo既有的43萬用戶基礎上，再加上LINE的通訊、支付功能，以及一波波的優惠，預計短期內將吸引不少新用戶體驗。
由於，LINE並不是以權利金或參股方式與TaxiGo合作，到底LINE葫蘆裡賣什麼藥？外界都議論紛紛。
其實，LINE看上的並不止於500億的計程車商機，而是補足乘車服務的缺口，一口氣滿足用戶所有的需求，打造與2100萬用戶更「密不可分」的生態圈，牢牢捉住消費者。
虛實整合 讓商家走入用戶小圈圈
LINE最終想發展成OMO（Online merges with offline，虛實融合）的整合平台。例如新上線的「LINE SPOT」，提供地圖上的實體商家資訊。儘管面對如Google Map及各類美食APP的競爭對手，LINE仍對發展LINE SPOT很有信心。
LINE SPOT讓用戶能夠找到附近的實體商家，查看是否可以使用 LINE Pay，甚至可以「爬文」來看顧客評論。
至於整合平台，就如LINE宣示的「Life on Line」（在LINE上生活），則是持續擴充LINE的功能，除旅遊、交通、網購外，也陸續將與Wemo、ez訂電影合作，不斷擴大服務範圍，相關服務所衍生的交易、溝通需求也可透過LINE完成。
此外，LINE也可同時利用社群優勢，例如三五好友相約出門、分享美食資訊、好康等，來進一步擴大商機。讓「商家」開始更緊密加入「用戶」的社群。LINE將此類策略稱為「深度社群整合」。
深度社群整合 服務品質仍是關鍵
商業發展研究院經營模式創新研究所副所長李世珍對此表示，LINE朝這個方向發展是對的。讓全部的服務都在LINE平台上達成，對用戶來說不但方便，也不用多下載APP，額外耗用手機容量。
但不斷擴張服務範圍，仍然有些許挑戰要克服。李世珍舉計程車服務為例說明，他認為計程車平台要成功，必須回歸到最基本的服務品質，確保顧客的需求被滿足，所以要管控叫車速度、司機、車輛等條件。此外，當服務不斷增加時，也要同時兼顧軟體的穩定性及速度。
LINE在2012年登台後，不斷完善服務，在台灣通訊軟體市場拿下極高的市場滲透率，並積累龐大的活躍用戶數量。這次，LINE又借力使力推出LINE TAXI，能否讓用戶滿意，不妨留待時間來給答案。
（作者／毛凱恩 本文出自2019.10.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）
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