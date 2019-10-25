親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Google新品發表
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

遷台70年7任總統！小蔣最有貢獻 這位總統和阿扁吊車尾

東鹼違規遭宜縣府勒令停工 傳內線交易遭搜索

LINE TAXI挑戰台灣大車隊 除500億計程車商機還有什麼盤算

2019-10-25 15:10遠見 毛凱恩

圖／LINE將品牌授權給TaxiGo使用，聯手合作更名為LINE TAXI，叫陣...
圖／LINE將品牌授權給TaxiGo使用，聯手合作更名為LINE TAXI，叫陣計程車龍頭老大「台灣大車隊」。LINE提供
分享

擁有2100萬用戶的LINE，竟然大方將「LINE」品牌授權給TaxiGo使用，聯手合作更名為LINE TAXI，直接叫陣龍頭老大「台灣大車隊」，此舉被解讀成看上500億的計程車商機。其實，LINE的企圖心並不只於此，真正目的在後面。

日前台灣新創公司、主打以LINE聊天機器人叫車的TaxiGo，向所有用戶宣布將改名為LINE TAXI，立即引發各界揣測。LINE也隨即證實這件事，對外宣布將「LINE」品牌授權給TaxiGo使用，正式進軍台灣計程車業，並歡迎其他車隊加入。

其實，TaxiGo是2017年設立的新創公司，後來被選入LINE新星計畫，由LINE育成輔導，現在從「聊天機器人」，升格為LINE服務（line taxi）的第一支車隊，之後將繼續媒合「車隊」與「消費者」，讓雙方的合作關係更向前邁進一大步。

台灣大車隊作為業界龍頭，評估LINE TAXI對業界的影響時指出，LINE TAXI推出後，確實可提供車隊的司機更多載客機會，也可能會吸引到更多的個人司機加入LINE TAXI旗下的車隊。

而讓其他計程車平台真正緊張的是，LINE TAXI確實有機會藉助LINE的強大平台，吸引到新的客戶，將讓市場更為競爭。

畢竟在TaxiGo既有的43萬用戶基礎上，再加上LINE的通訊、支付功能，以及一波波的優惠，預計短期內將吸引不少新用戶體驗。

由於，LINE並不是以權利金或參股方式與TaxiGo合作，到底LINE葫蘆裡賣什麼藥？外界都議論紛紛。

其實，LINE看上的並不止於500億的計程車商機，而是補足乘車服務的缺口，一口氣滿足用戶所有的需求，打造與2100萬用戶更「密不可分」的生態圈，牢牢捉住消費者。

虛實整合 讓商家走入用戶小圈圈

LINE最終想發展成OMO（Online merges with offline，虛實融合）的整合平台。例如新上線的「LINE SPOT」，提供地圖上的實體商家資訊。儘管面對如Google Map及各類美食APP的競爭對手，LINE仍對發展LINE SPOT很有信心。

LINE SPOT讓用戶能夠找到附近的實體商家，查看是否可以使用 LINE Pay，甚至可以「爬文」來看顧客評論。

至於整合平台，就如LINE宣示的「Life on Line」（在LINE上生活），則是持續擴充LINE的功能，除旅遊、交通、網購外，也陸續將與Wemo、ez訂電影合作，不斷擴大服務範圍，相關服務所衍生的交易、溝通需求也可透過LINE完成。

此外，LINE也可同時利用社群優勢，例如三五好友相約出門、分享美食資訊、好康等，來進一步擴大商機。讓「商家」開始更緊密加入「用戶」的社群。LINE將此類策略稱為「深度社群整合」。

深度社群整合 服務品質仍是關鍵

商業發展研究院經營模式創新研究所副所長李世珍對此表示，LINE朝這個方向發展是對的。讓全部的服務都在LINE平台上達成，對用戶來說不但方便，也不用多下載APP，額外耗用手機容量。

但不斷擴張服務範圍，仍然有些許挑戰要克服。李世珍舉計程車服務為例說明，他認為計程車平台要成功，必須回歸到最基本的服務品質，確保顧客的需求被滿足，所以要管控叫車速度、司機、車輛等條件。此外，當服務不斷增加時，也要同時兼顧軟體的穩定性及速度。

LINE在2012年登台後，不斷完善服務，在台灣通訊軟體市場拿下極高的市場滲透率，並積累龐大的活躍用戶數量。這次，LINE又借力使力推出LINE TAXI，能否讓用戶滿意，不妨留待時間來給答案。

（作者／毛凱恩 本文出自2019.10.25《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

LINE計程車品牌
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

Google挖角前微軟Cortana部門副總裁 未來擔任全新G Suite項目負責人

2019-10-25 10:33

U值媒／惡意App新模式！那些隱藏該刪的App

2019-10-25 11:38

Google標榜取得量子霸權 IBM、Intel隨後做出吐槽

2019-10-25 12:27

Google開始在紐西蘭測試人工智慧接替對話系統Duplex

2019-10-25 11:11

祖克柏：Libra加密貨幣可推動金融服務進步 但無法確信能否成功

2019-10-24 11:09

Softbank以80億美元 取得共享辦公空間服務WeWork過半持股

2019-10-24 09:52

以品牌授權形式經營 淘寶台灣吸引台灣賣家加入跨境銷售

2019-10-24 09:20

結合LINE TAXI 在地服務LINE SPOT上線

2019-10-24 09:04

AI面試官來了！你能讓機器人喜歡 獲得工作嗎？

2019-10-23 21:26

Google量子電腦曝光 200秒運算量等同超級電腦一萬年

2019-10-23 17:54

HBO等7頻道擬斷訊 NCC再介入調處拆彈

2019-10-23 11:34

NCC再度介入HBO斷訊風暴 要求調處不得斷訊

2019-10-22 22:18

美軍核武系統55歲古董級電腦終於更新 擺脫8吋磁碟片！

2019-10-22 19:18

影／華為研發鴻蒙對打谷歌？ 任正非：不會替代安卓

2019-10-22 16:27

Facebook強調 Libra加密貨幣不影響各國貨幣流通競爭

2019-10-22 08:20

Verizon Media Group加入中華電信領航隊 藉由5G網路推動更多數位內容

2019-10-21 21:49

GoShare電動車租賃服務正式進駐台北地區 新增汽車、輕型機車駕照註冊認證

2019-10-21 21:49

AirPods及iPad新品即將亮相 供應鏈吸睛

2019-10-21 13:33

明年5G手機出貨估成長近20倍 2024年可望突破7.5億支

2019-10-21 11:48

華為預期VR、AR 成為未來5G連網時代首波顯著應用

2019-10-21 10:57

Libra加密貨幣將可在解決監管問題後 吸引100家銀行與金融業者加入

2019-10-19 12:03

蘋果直營店新課程 偷師圖文創作者咻咻熊的創作秘密

2019-10-18 17:36

美國FCC批准T-Mobile與Sprint合併 預計10月下旬對外公布

2019-10-18 16:00

Netflix不擔心蘋果、迪士尼在內業者加入串流影音服務競爭

2019-10-18 16:00

BOSCH「預先爆炸」確實斷開供電 避免電動車事故時造成更大影響

2019-10-18 15:58

Sony開始推廣360 Reality Audio技術 相容常見聲音格式、無器材限制

2019-10-18 15:56

為自動駕駛準備？Tesla投入名為「Deep Rain」的雨刷系統設計

2019-10-18 15:54

Libra協會任命5名董事會成員 但再少了一名創始成員

2019-10-18 15:50

Uber再繼續裁撤350名全球員工 強調透過組織精簡讓績效最佳化

2019-10-17 09:17

小米攜手燦坤將銷售通路擴展至台灣花東、離島，紅米Note 8 Pro等新品同步亮相

2019-10-17 08:05

將瀏覽網站回傳騰訊？蘋果澄清僅做詐騙安全檢查

2019-10-17 08:05

SHOPLINE啟動Facebook廣告旗艦計畫 擴展店家線上社群行銷資源

2019-10-17 08:01

我國旗在港版iPhone被消失 華郵嗆蘋果屈服中國

2019-10-16 22:43

LINE Pay一卡通掛了！用戶尷尬：後面一排人在等我結帳

2019-10-16 16:24

NCC介入調處不成功 北都再陷斷訊危機

2019-10-15 20:41

網傳TeamViewer遭駭客入侵 已安裝使用者注意

2019-10-15 17:08

觀點／Uber EATS、foodpanda外送人員真的需要工作保險嗎？

2019-10-15 16:19

知情人士：Apple TV+自製劇 早就列「不激怒中國守則」

2019-10-15 15:58

eBay、Visa在內業者跟進PayPal 表明退離Facebook加密貨幣Libra合作

2019-10-14 10:22
看更多

熱門文章

上傳YouTube影片再下載上傳1000次會怎樣？實測給你看

2019-10-24 20:20

重灌必備！Rufus幫你製作可開機的USB隨身碟

2019-10-24 21:13

臉書全球當機 看不到粉專貼文

2019-10-24 22:08

LINE TAXI挑戰台灣大車隊 除500億計程車商機還有什麼盤算

2019-10-25 15:10

首款5G手機登台！vivo NEX 3瀑布屏超美型

2019-10-24 18:13

Yahoo信箱新App登場 一鍵取消訂閱電子報

2019-10-24 18:22

富士推出濃濃復古風相機X-Pro 3 機身背面小螢幕模擬底片機

2019-10-25 10:19

Google標榜取得量子霸權 IBM、Intel隨後做出吐槽

2019-10-25 12:27

Google手機首開賣 夜視鏡頭捉星空

2019-10-24 16:35

Pixel 4系列台灣大獨賣送好禮 月付1399手機八千有找

2019-10-24 17:02

搶先與Google合作Pixel 4銷售 台哥大將更積極投入5G應用內容

2019-10-25 10:19

授權費仍無共識 北都再向NCC提調處

2019-10-24 21:50

realme XT首賣備貨1,000支 15分鐘售罄

2019-10-25 15:29

Pixel 4臉部辨識將判斷眼睛是否睜開 解決閉眼也能解鎖問題

2019-10-25 12:55

Google違反歐盟新著作權法 法國媒體要檢舉

2019-10-24 22:31

影／手勢隔空操控手機 廠商出奇招搶市

2019-10-24 19:15

Google挖角前微軟Cortana部門副總裁 未來擔任全新G Suite項目負責人

2019-10-25 10:33

高通首款整合5G連網晶片處理器 可能命名Snapdragon 735

2019-10-25 11:11

Razer首款桌機用螢幕將於11月推出 支援FreeSync顯示同步、1毫秒反應

2019-10-25 12:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top