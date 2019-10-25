Google挖角前微軟Cortana部門副總裁 未來擔任全新G Suite項目負責人

Google稍早已經挖角原本擔任微軟Cortana部門副總裁的Javier Soltero，未來將擔任G Suite項目負責人，推動包含Gmail、Google Docs、Google Drive在內生產力工具項目。

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在此之前，Javier Soltero曾在微軟任內負責Cortana、Outlook業務項目，更早之前則是被微軟收購的軟體廠商Acompli共同創辦人身分，而Javier Soltero過去也曾在VMware任職。

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而加入Google之後，Javier Soltero將擔任G Suite產品項目副總裁，並且直接向Google Cloud執行長Thomas Kurian匯報。原本負責G Suite項目在內Google Apps服務的Prabhakar Raghavan，目前則轉向負責Google廣告相關業務。

Google目前計畫擴展Google Cloud服務，並且設法增加市場使用率，藉此與AWS、微軟Azure在內雲端服務競爭，同時也預期藉由雲端業務增加更多營收。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》