Google開始在紐西蘭測試人工智慧接替對話系統Duplex
原本僅在美國境內進行測試的人工智慧接替對話系統Duplex，接下來將開始在紐西蘭地區進行測試，並且蒐集相關反饋數據，除了讓Duplex系統運作更加完善，同時也能協助諸如Google Maps等服務更新在地搜尋資訊。
依照Google公布消息，確定將在紐西蘭地區勞動節期間藉由Duplex系統致電少部分在地店家，確認其假期間的營業時間，並且將取得回應數據套用在Google Maps在地搜尋資訊。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
Google表示，店家可以選擇與Duplex系統致電內容進行對話，並且協助提升此項系統的交談互動表現，當然也能選擇拒絕與Duplex系統互動。
從Google開始在美國以外地區開始測試Duplex系統應用功能，顯然接下來也有機會讓此項功能在更多國家地區推行，方便使用者透過此項系統代勞撥打電話訂位，或是預約各式服務，甚至也能協助接聽騷擾電話，或是直接將接聽電話內容轉存成數位文字。
目前Duplex系統主要還是在美國境內測試為主，目前已經在美國境內48個州內用於餐廳訂位等服務。
不過，Duplex系統同時也引來正反兩面看法與批評，雖然不少人認為Google此項技術將能帶來更便利應用，但也有人認為此項功能帶來更大恐懼，因為使用者無法確認電話另一端是否為電腦，或是真人。
在此之前，Google曾坦承Duplex系統有一部分比例是由真人進行，主要是為了讓人工智慧系統學習真實對話互動模式，同時也能修正人工智慧在對話過程中誤判情況。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
留言