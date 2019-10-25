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Google開始在紐西蘭測試人工智慧接替對話系統Duplex

2019-10-25 11:11楊又肇

原本僅在美國境內進行測試的人工智慧接替對話系統Duplex，接下來將開始在紐西蘭地區進行測試，並且蒐集相關反饋數據，除了讓Duplex系統運作更加完善，同時也能協助諸如Google Maps等服務更新在地搜尋資訊。

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依照Google公布消息，確定將在紐西蘭地區勞動節期間藉由Duplex系統致電少部分在地店家，確認其假期間的營業時間，並且將取得回應數據套用在Google Maps在地搜尋資訊。

Google表示，店家可以選擇與Duplex系統致電內容進行對話，並且協助提升此項系統的交談互動表現，當然也能選擇拒絕與Duplex系統互動。

從Google開始在美國以外地區開始測試Duplex系統應用功能，顯然接下來也有機會讓此項功能在更多國家地區推行，方便使用者透過此項系統代勞撥打電話訂位，或是預約各式服務，甚至也能協助接聽騷擾電話，或是直接將接聽電話內容轉存成數位文字。

目前Duplex系統主要還是在美國境內測試為主，目前已經在美國境內48個州內用於餐廳訂位等服務。

不過，Duplex系統同時也引來正反兩面看法與批評，雖然不少人認為Google此項技術將能帶來更便利應用，但也有人認為此項功能帶來更大恐懼，因為使用者無法確認電話另一端是否為電腦，或是真人。

在此之前，Google曾坦承Duplex系統有一部分比例是由真人進行，主要是為了讓人工智慧系統學習真實對話互動模式，同時也能修正人工智慧在對話過程中誤判情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google人工智慧

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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