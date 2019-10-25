Google標榜取得量子霸權 IBM、Intel隨後做出吐槽

Google稍早在科學期刊《自然 (Nature)》公布其在量子運算領域發展成果論文，說明藉由名為Sycamore、具備54個量子位的自主打造量子處理器，在短短200秒內完成當今最快超級電腦必須花費1萬年執行的運算量。

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實際上，Google此份論文早期版本已經在今年9月就已經透過美國太空總署網站公布，但Google直到近期才正式對外宣布此項成就，並且強調在量子運算發展達成全新里程碑。

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但在Google對外發表此項里程碑成就之後，立即遭到同樣在量子運算有高度發展的IBM批評，認為Google並未在演算法上充分發揮量子電腦潛能，同時也強調本身打造的超級電腦Summit即可在兩天半時間內完成所有運算。

言下之意，IBM顯然暗示其量子電腦技術將會有更好發揮。

除了IBM，同樣在量子運算有大量投入的Intel同樣也趁機說話，強調量子運算瞄準的是長程馬拉松賽跑，而非短程衝刺，似乎批評Google在取得一些成就之後，便以獲取量子霸權 (quantum supremacy)自滿，強調在量子運算發展過程裡，其實還有更多需要解決項目，例如如何創造更高量子位、運算法如何完整匹配量子運算流程等。

目前包含Google、IBM與Intel均在量子運算領域進行競爭，期望藉由量子運算方式對應規模更為龐大的數據分析運算需求，並且應用在各個超算領域。

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不過，如同IBM說明，量子電腦未來並不會取代既有超級電腦，甚至也不會取代原本電腦運算模式，而會是以並行方式滿足不同運算需求，畢竟量子電腦可以在短時間完成大規模計算，但如過要進一步深入精算的話，其實依然必須配合超級電腦協助運算。

而對於IBM的批評，Google執行長Sundar Pichai則是以發明飛機的萊特兄弟為例，說明第一次的飛行實驗其實僅維持12秒，並未達成任何實質效益，卻證明後來的飛機設計理念確實可行。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》