Softbank以80億美元 取得共享辦公空間服務WeWork過半持股

在近期始終未能順利公開募股上市，同時面臨共同創辦人Adam Neumann辭去執行長職位，共享辦公空間服務WeWork接下來走向顯然有些茫然。不過，WeWork稍早證實由日本電信業者Softbank以將近80億美元價格收購過半持股，其中包含以50億美元加碼投資WeWork，同時更以30億美元資金收購WeWork員工與早期投資者持有股票，藉此拿下WeWork經營掌控權。

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依照相關報導指稱，Softbank以將近17億美元金額收購Adam Neumann持有股票，並且讓Adam Neumann徹底結束任何與WeWork關係。從華爾街日報報導指稱，Softbank總計花費約10億美元收購Adam Neumann持有股票，其餘花費則包含以顧問費為名義的1.85億美元，以及5億美元信貸額度。

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而此次加碼投資WeWork，其實是Softbank將原訂在2020年提供的15億美元投資基礎上加碼，藉由取得過半持股比例取得完全掌控。目前Softbank在WeWork的投資，已經累積超過100億美元，意味Softbank看好這間公司未來發展潛力。

在此之前，其實包含摩根大通 (JPMorgan Chase)在內單位也計畫收購WeWork，但最後WeWork選擇讓Softbank取得過半過半持股，並且獲得完全經營權。

雖然以提供共享辦公空間、協助企業重新打造辦公環境，甚至提出彈性租賃住宅服務WeLive，以及針對孩童提供微型學校的WeGrow服務，同時也被市場看好發展潛能，但今年更名為The We Company的WeWork顯然在營運發展並不順利，甚至面臨裁撤數千名員工。

不過，在獲得Softbank加碼投資之下，雖然內部組織面臨改變，但總算能讓本身服務持續經營。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》