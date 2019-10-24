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祖克柏：Libra加密貨幣可推動金融服務進步 但無法確信能否成功

2019-10-24 11:09楊又肇

稍早美國眾議院金融委員會舉行聽證會中，Facebook執行長Mark Zuckberg強調加密貨幣服務Libra是未來金融服務發展必要的創新，但也坦承目前並沒有辦法確認此項服務最終是否能成功。

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在聽證會開始之前，金融委員會主席Maxine Waters列舉Facebook過往包含在住房廣告產生歧視情況、公司內部並未做到多樣性包容、遭美國聯邦貿易委員會 (FTC)因未能保護使用者隱私而被裁罰50億美元，以及在服務中未能確保總統選舉相關議題傳達公正，甚至本身還面臨美國境內47州檢察官聯合進行壟斷調查等問題。

甚至，Maxine Waters也針對Mark Zuckberg稍早說明不會針對政治廣告內容進行審核，似乎希望藉此爭取更多廣告營收機會，而這樣的作法勢必影響未來選民在選票抉擇結果，顯然與Facebook主張言論自由的說法相違。

而提出Libra加密貨幣與數位錢包Calibra，更引起不少市場擔憂，因此產生不少說法認為應使Facebook組織架構拆分，避免形成更大的社會影響。

對此，Mark Zuckberg表示Libra加密貨幣是未來金融服務必要的創新，同時也坦承此項發展項目確實引發不少社會擔憂，但認為將能以此推動金融服務更大進步。

但是在接受眾議院質問時，Mark Zuckberg表示目前仍無法確信Libra加密貨幣發展能否成功。

在此之前，Facebook強調在消除眾議院相關擔憂之前，並不會貿然實際推行Libra加密貨幣，但也透露希望能在2020年中旬以前讓此項加密貨幣服務上線運作。

以Facebook的立場而言，Libra加密貨幣將能與政府法定貨幣互換使用，並且藉由讓貨幣數位化更容易流通。甚至為了消弭各國政府對於Libra加密貨幣的擔憂，更提出可以針對不同法定貨幣各別交換互換，避免單一貨幣強度過高，進而影響各國貨幣流通。

不過，除了擔心影響貨幣強度問題，事實上各國政府也擔心Libra加密貨幣可能造成洗錢、逃稅、非法交易等問題，因此對於Facebook主導推出Libra加密貨幣仍有不少反對意見。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Libra加密貨幣Facebook

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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