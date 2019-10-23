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AI面試官來了！你能讓機器人喜歡 獲得工作嗎？

2019-10-23 21:26INSIDE

AI 面試官會分析你的表情、聲音、用詞，經濟學家認為這將創造「焦慮的一代」。

HireVue的AI從視像面試分析應徵者的「微表情」，再評分排名。圖／取自Hir...
HireVue的AI從視像面試分析應徵者的「微表情」，再評分排名。圖／取自HireVue
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求職時，要經過未來主管、人資和老闆面試，現在可能還得經過一個新關卡：AI面試官！

《華盛頓郵報》報導，招聘科技公司 HireVue 開發 AI 人工智慧招聘系統，結合攝影機和電腦運算，可在面試時分析候選人的臉部表情變化、詞彙選擇以及說話聲音，並自動生出多位候選人的「能力評估」排行榜。

目前有超過 100 家企業主使用這套系統，包括：希爾頓飯店、聯合利華以及高盛集團等，也已經累計分析超過 100 萬名應聘者，甚至有學校針對這套系統開發面試指南，協助即將踏出校門的新鮮人順利通過面試。

你的表情、聲音、用詞，都逃不過 「AI 面試官」的眼

當企業主擬定幾個面試問題後，HireVue 會透過系統記錄並分析求職者當下反應的種種細節，例如：臉部表情變化、臉部如何移動、眼神接觸、說話時的語氣或聲量，以及求職者對應聘職位的「興奮」程度，以辨識他們是否具有熱情。

不過，求職者並不知道自己被「AI面試官」分析後的分數，也不會讓他們知道自己究竟在哪個環節出錯，或該如何改善。因為這只是一份提供給企業參考的中性報告，企業招聘人員最後還是可以用其他評估方式決定是否錄用。

為了幫企業找出最合適員工，HireVue 技術長 Loren Larsen 表示，系統會要求企業主將此開缺職位的所有員工（從最資深到最資淺、從考績表現最佳到最差）都先接受 AI 面試官評估 一輪。之後，求職者的面試表現就會再與企業內部紀錄比對，透過 AI 分析找出表現最接近績優員工的新人。

不過，當詢問系統如何進行分析時，HireVue 則以商業機密為由，僅給出模糊答案。例如：如果招聘客服中心職缺，系統就會把求職者說話時較「正面」、「支持感」的詞彙打高分；反之，如果出現「激進」、「強勢」詞彙，則會打低分。

「當我皺眉，代表我生氣嗎？」—AI 面試官的爭議

然而，這樣的 AI 面試官也引來不少爭議，認為這只是把表面測量和數據運算隨意混合的結果，並沒有科學實證，就像是被誇大成效、未經證實的「蛇油」（snake oil）一樣。而這種面試方式也可能不利於容易緊張、非母語人士，或是外觀、說話方式與演算模型不符合的求職者。

美國紐約大學研究機構 AI Now Institute 共同創辦人 Meredith Whittaker 就批評，這是一種「偽科學」，實際上是光明正大地進行歧視。

但 Loren Larsen 反駁，比起傳統人資使用的某些指標量表，這樣的 AI 面試官系統反而更客觀；況且，人類自以為沒偏見，但其實常常因為外貌、穿著或是「感覺」等因素，就做出比機器更不客觀的判斷。

只是，神經科學家 Lisa Feldman Barrett 也對這套系統存疑。她曾經主導過一個由四名資深科學家組成的研究團隊，其中一位成員正是機器視覺系統專家，他們從超過 1000 個已發表的研究論文中，探討人類臉部表情所代表的情感表達意義，以及演算法對人類臉部表情的理解程度。

她發現，儘管現今機器視覺可以分辨微笑和皺眉的差別，但因為人類在表達情感上會因社會、文化而有巨大差異，若貿然把這套系統作為評估主要標準，可能不太公平。

舉例來說，當一個人皺眉時，其實不代表這個人正在生氣，反而可能是他正在專注思考；但對機器視覺來說，該如何分辨這兩種不同的情感表達呢？到底眼前這個人是在生氣，還是在思考呢？

「焦慮的一代」：如何讓機器人喜歡我？

雖然有種種爭議，但自從 HireVue 在 2014 年推出影音面試軟體時附加這項 AI 分析功能後，已經獲得不少跨國集團採用。希爾頓集團表示，自從使用這套系統後，原本招聘一名員工的流程需要 6 周，但現在已經縮短至 5 天。聯合利華也表示，這套系統讓集團每年省下約 100 萬美元的招聘成本。

上個月，HireVue 更獲得美國私募股權投資公司凱雷集團（Carlyle Group）的新投資，據傳投資金額高達 185 億美元。

不過，HireVue 在某些地區也遇到法規挑戰。今年 8 月，美國伊利諾州州長 JB Pritzker 就簽署透明化法案，要求企業主必須事先告知求職者將在面試中使用 AI 面試官系統，並解釋這項系統的運作模式，待取得求職者同意後才能採用。HireVue 表示，伊利諾州的法規要求將於明年 1 月正式生效。

美國杜克大學甚至在校內資源網站裡提供 HireVue 面試指南，而經濟學教授 Emma Rasiel也觀察，這種新的溝通、人機互動模式，可能會創造「焦慮的一代」，因為他們不只要懂得如何跟人類互動，也要懂得如何面對相機鏡頭說話、應對。

在YouTube輸入「HireVue」，也可以看到不少網友教大家如何通過 HireVue 面試、如何讓AI 面試官喜歡你。

繼當前眼花撩亂的「面試技巧」、「必勝履歷」、「不敗自傳」、「人資讀心術」等求職課程後，或許不久後，所有新鮮人求職前都得先上一堂「如何讓機器面試官喜歡你」的課程吧！

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

面試求職人工智慧機器人

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。
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