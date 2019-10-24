以品牌授權形式經營 淘寶台灣吸引台灣賣家加入跨境銷售
先前已經在台灣地區推行許久的淘寶服務，今日 (10/23)宣布在台推出整合台灣本地與跨境商品銷售的全新淘寶台灣服務，其中結合台灣在地物流、增加多元支付選擇，並且提供包含7天鑑賞期、台灣在地退貨，以及24小時自動化客服與專人服務，讓台灣地區消費者能更方便、安心購買淘寶與天貓商品。
全新淘寶台灣服務是由阿里巴巴集團以品牌授權方式，轉由英商克雷達投資有限公司台灣分公司在台經營，與原本淘寶及針對台灣、香港、澳門或國際市場打造的淘寶Lite採平行經營，淘寶台灣服務則是針對台灣消費者購物需求提供更多在地化服務，但本身與原本淘寶服務使用帳號系統並不互通。
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中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
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- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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不僅採用繁體中文介面設計、增加台灣常見線上社群服務登入選項，並且提供在地ATM轉帳、信用卡線上交易，或是超商取貨付款、貨到付款，更提供7天鑑賞期、台灣在地退貨，另外也提供貨到才會撥款給賣家，以及24小時自動化客服系統與專人服務機制，同時上架商品也預先過濾無法寄到台灣項目，讓消費者能更安心購買。
另一方面，淘寶台灣服務更開放台灣在地賣家申請使用，以便捷的入駐手續、超低經營成本，以及高效跨境物流系統擴展產品銷售機會。
而配合淘寶台灣服務上線，此次也宣布一系列台灣消費者獨享的雙11慶祝活動。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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