結合LINE TAXI 在地服務LINE SPOT上線

在稍早LINE CONVERGE 2019活動中，LINE除了公布目前在台累積約2100萬名月活躍用戶數，每日發送訊息總數超過10億則，影片傳送量更高居世界之冠，佔全球影片訊息量的50%以上，更說明從2018年1月至今年10月底，包含LINE購物、LINE酷券與LINE旅遊在內項目，已經與超過1800家合作夥伴共同創造超過新台幣220億元的交易金額。

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而除了如先前公告，藉由擴大投資以LINE平台運作的線上呼叫計程車服務TaxiGo，使其更名為LINE TAXI，更如今年6月於東京年度大會LINE Conference 2019期間透露，將在台推行名為LINE SPOT的全新服務，藉此實現「Life on LINE」生活應用模式。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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將LINE TAXI納入LINE SPOT服務項目之外，LINE總計攜手11家新合作夥伴，從娛樂、交通、電商等生活面向提供線上、線下虛實整合，讓台灣地區使用者能有更便利且有趣的生活體驗，其中包含與LINE新星計畫合作的1家商業顧問輔導夥伴，以及即將進駐LINE購物的3家電商夥伴與此次加入的LINE TAXI線上呼叫計程車服務。

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預計從今年第四季起，LINE SPOT將陸續加入叫車、租車、預約等7個生活服務，同時未來也計畫串接更多合作項目，例如預計年底提供FunNow、台灣代駕，以及準備在2020年第一季導入的ez訂電影、Niceday玩體驗、WeMo Scooter在內服務。

LINE表示，LINE SPOT不僅是一個開放的平台，更採用雙向意見回饋的平台設計，用戶可以在LINE SPOT中新增照片、一鍵分享店家小卡至LINE聊天室，同時未來也將新增評分與評論功能，藉此增加店家與使用者雙向互動。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》