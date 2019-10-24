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堅持港女命案政策沒轉彎 徐國勇嗆記者「講話客氣一點」

1眼望3國！它是大陸超級景區…也是最悲哀的國恥之地

結合LINE TAXI 在地服務LINE SPOT上線

2019-10-24 09:04楊又肇

在稍早LINE CONVERGE 2019活動中，LINE除了公布目前在台累積約2100萬名月活躍用戶數，每日發送訊息總數超過10億則，影片傳送量更高居世界之冠，佔全球影片訊息量的50%以上，更說明從2018年1月至今年10月底，包含LINE購物、LINE酷券與LINE旅遊在內項目，已經與超過1800家合作夥伴共同創造超過新台幣220億元的交易金額。

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而除了如先前公告，藉由擴大投資以LINE平台運作的線上呼叫計程車服務TaxiGo，使其更名為LINE TAXI，更如今年6月於東京年度大會LINE Conference 2019期間透露，將在台推行名為LINE SPOT的全新服務，藉此實現「Life on LINE」生活應用模式。

將LINE TAXI納入LINE SPOT服務項目之外，LINE總計攜手11家新合作夥伴，從娛樂、交通、電商等生活面向提供線上、線下虛實整合，讓台灣地區使用者能有更便利且有趣的生活體驗，其中包含與LINE新星計畫合作的1家商業顧問輔導夥伴，以及即將進駐LINE購物的3家電商夥伴與此次加入的LINE TAXI線上呼叫計程車服務。

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預計從今年第四季起，LINE SPOT將陸續加入叫車、租車、預約等7個生活服務，同時未來也計畫串接更多合作項目，例如預計年底提供FunNow、台灣代駕，以及準備在2020年第一季導入的ez訂電影、Niceday玩體驗、WeMo Scooter在內服務。

LINE表示，LINE SPOT不僅是一個開放的平台，更採用雙向意見回饋的平台設計，用戶可以在LINE SPOT中新增照片、一鍵分享店家小卡至LINE聊天室，同時未來也將新增評分與評論功能，藉此增加店家與使用者雙向互動。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE電商計程車

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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