美軍核武系統55歲古董級電腦終於更新 擺脫8吋磁碟片！

一直以來是在 1970 年代開發、 1976 年推出於市場的 IBM Series/1 電腦上運行，並使用八吋軟碟片儲存資料，當時的美國總統是福特。

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你能相信嗎？美國很多政府單位仍在使用已經五十歲的古董級電腦，包括全世界最多核彈頭的美國核武部門！

是的，跟好萊塢電影賦予的先進科技形象恰恰相反，事實上操作核彈的系統，也就是美國國防部所屬美國戰略司令部的「戰略自動化命令控制系統」（Strategic Automated Command and Control System，簡稱 SACCS），一直以來是在 1970 年代開發、 1976 年推出於市場的 IBM Series/1 電腦上運行（如本文首圖所示），並使用八吋軟碟片儲存資料，當時的美國總統是福特。

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SACCS 的作用是向核武部隊傳送、接收緊急行動訊息以及發射武器的指令，調控核武部隊的作戰功能，如洲際飛彈、核彈和支援空中加油的飛機。

此消息最早在 2014 年由老牌深度新聞專題節目《60分鐘》（60 Minutes）完整揭露，此節目自 1968 年起由哥倫比亞廣播公司（CBS）製播至今，叫好叫座，更拿過 138 座艾美獎（Emmy Award）及 20 次皮博迪獎（Peabody Awards）。

其後，2016 年 5 月美國政府責任署（US Government Accountability Office, GAO）發布「資訊科技」報告，在封面就指出「聯邦政府應正視老舊的大型資訊系統」（Federal Agencies Need to Address Aging Legacy Systems）。此報告中羅列出的老舊政府電腦系統，使用年次居然是從 56 年至 31 年不等！

該報告顯示， 2015 年美國聯邦政府的資訊科技相關開支至少 800 億美元，用於電腦系統「操作與維護」費用比「開發、現代化和強化」經費的三倍還多，前者佔了 612 億美元、後者僅 192 億美元。

美國財政部用的資訊系統，仍使用「組合語言」（assembly language），報告中直指「這是一種低階且相當難寫又難維護的程式語言」（assembly language code—a low-level computer code that is difficult to write and maintain）；社會安全主管機構使用的程式語言則是「COBOL」—— 1959 年問世的、世界上最早的高階程式語言，已被資訊界視為過時的語言多年。

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當時美國國防部就回應，該資料儲存系統及終端機等，預計會在 2017 財政年度的尾聲做升級（美國聯邦政府的 2017 財政年度是 2016 年 10 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日），但直到今年 6 月才真正執行完畢。

美國一家資訊專業的媒體《 C4ISRNET 》前幾天發出報導指，核武系統 SACCS 負責人 Jason Rossi 中校受訪說，「今年 6 月，戰略指揮部的 8 吋磁碟片已經被替換成了『高度安全的固態數位儲存解決方案』」，但沒有說明是哪種固態儲存方式，亦未說明其他電腦組件的更新狀態。

Rossi 中校曾經在先前的訪問對媒體表示，「我常跟人開玩笑說，這是空軍最古老的 IT 系統。但是，資訊安全的時代已經到來。你不能破解沒有 IP 地址的東西。這是一個非常獨特的系統，它既舊又非常好。」此系統並不連接網際網路。

但實際上，要維護五十幾歲的大型資訊系統並不容易，要使 SACCS 保持正常運行，大多數現役維護人員都太年輕且經驗不足，新時代的資訊相關訓練並不重要，需要的反而是課本上快速帶過的電路、二極管和電阻，以及幾乎沒有人會的焊接技術。

一般來說電子產品都是以換代修，即使不是整機更換，也會是把壞掉的零件丟棄、換上新的，但 SACCS 備用零件已經都找不到了，所以它所有的零件都得修，比如說，維護人員得在顯微鏡下連續工作數小時，以更換遍及整個電路板的銅線。

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》