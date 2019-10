美軍核武系統55歲古董級電腦終於更新 擺脫8吋磁碟片!

一直以來是在 1970 年代開發、 1976 年推出於市場的 IBM Series/1 電腦上運行,並使用八吋軟碟片儲存資料,當時的美國總統是福特。

Credit: United States Government Accountability Office / 蜜雅截圖 分享 facebook

你能相信嗎?美國很多政府單位仍在使用已經五十歲的古董級電腦,包括全世界最多核彈頭的美國核武部門!

是的,跟好萊塢電影賦予的先進科技形象恰恰相反,事實上操作核彈的系統,也就是美國國防部所屬美國戰略司令部的「戰略自動化命令控制系統」(Strategic Automated Command and Control System,簡稱 SACCS),一直以來是在 1970 年代開發、 1976 年推出於市場的 IBM Series/1 電腦上運行(如本文首圖所示),並使用八吋軟碟片儲存資料,當時的美國總統是福特。

VVIP 會員限定! 使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚,當您看到優質新聞,即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章,且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計,共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次,每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完,亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助,中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完,同等有一次抽 獎機會,分30天把金幣發完,同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途;活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎:U利點數 200 元, 500 位

灌溉獎:現金獎 5000 元,共 20 位

成長獎:iPhone 11 (64G),共 2 位 活動結束後,將由系統抽出得獎者,於 11/30 前公佈得獎名單,並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高 × 提醒:您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高!

SACCS 的作用是向核武部隊傳送、接收緊急行動訊息以及發射武器的指令,調控核武部隊的作戰功能,如洲際飛彈、核彈和支援空中加油的飛機。

此消息最早在 2014 年由老牌深度新聞專題節目《60分鐘》(60 Minutes)完整揭露,此節目自 1968 年起由哥倫比亞廣播公司(CBS)製播至今,叫好叫座,更拿過 138 座艾美獎(Emmy Award)及 20 次皮博迪獎(Peabody Awards)。

其後,2016 年 5 月美國政府責任署(US Government Accountability Office, GAO)發布「資訊科技」報告,在封面就指出「聯邦政府應正視老舊的大型資訊系統」(Federal Agencies Need to Address Aging Legacy Systems)。此報告中羅列出的老舊政府電腦系統,使用年次居然是從 56 年至 31 年不等!

該報告顯示, 2015 年美國聯邦政府的資訊科技相關開支至少 800 億美元,用於電腦系統「操作與維護」費用比「開發、現代化和強化」經費的三倍還多,前者佔了 612 億美元、後者僅 192 億美元。

美國財政部用的資訊系統,仍使用「組合語言」(assembly language),報告中直指「這是一種低階且相當難寫又難維護的程式語言」(assembly language code—a low-level computer code that is difficult to write and maintain);社會安全主管機構使用的程式語言則是「COBOL」—— 1959 年問世的、世界上最早的高階程式語言,已被資訊界視為過時的語言多年。

Credit: United States Government Accountability Office / 蜜雅截圖及標示 分享 facebook

當時美國國防部就回應,該資料儲存系統及終端機等,預計會在 2017 財政年度的尾聲做升級(美國聯邦政府的 2017 財政年度是 2016 年 10 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日),但直到今年 6 月才真正執行完畢。

美國一家資訊專業的媒體《 C4ISRNET 》前幾天發出報導指,核武系統 SACCS 負責人 Jason Rossi 中校受訪說,「今年 6 月,戰略指揮部的 8 吋磁碟片已經被替換成了『高度安全的固態數位儲存解決方案』」,但沒有說明是哪種固態儲存方式,亦未說明其他電腦組件的更新狀態。

Rossi 中校曾經在先前的訪問對媒體表示,「我常跟人開玩笑說,這是空軍最古老的 IT 系統。但是,資訊安全的時代已經到來。你不能破解沒有 IP 地址的東西。這是一個非常獨特的系統,它既舊又非常好。」此系統並不連接網際網路。

但實際上,要維護五十幾歲的大型資訊系統並不容易,要使 SACCS 保持正常運行,大多數現役維護人員都太年輕且經驗不足,新時代的資訊相關訓練並不重要,需要的反而是課本上快速帶過的電路、二極管和電阻,以及幾乎沒有人會的焊接技術。

一般來說電子產品都是以換代修,即使不是整機更換,也會是把壞掉的零件丟棄、換上新的,但 SACCS 備用零件已經都找不到了,所以它所有的零件都得修,比如說,維護人員得在顯微鏡下連續工作數小時,以更換遍及整個電路板的銅線。

《本文作者蜜雅,原文刊登於合作媒體INSIDE,聯合新聞網獲授權轉載。》