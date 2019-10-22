Facebook強調 Libra加密貨幣不影響各國貨幣流通競爭

對於Facebook主導的加密貨幣Libra將可對應美元在內法定貨幣互換使用，導致法國在內歐盟地區政府為此感到擔憂，同時印度政府方面也表明將拒絕Libra加密貨幣在境內推行使用，主因在於擔心一旦Libra此類加密貨幣推行之後，將造成既有法定貨幣失去競爭優勢。

不過，依照Libra加密貨幣項目負責人David Marcus強調，Libra加密貨幣目標是在建立更有效率的支付系統，若有必要甚至可以針對不同法定貨幣提供不同加密貨幣，而非透過單一加密貨幣與現有法定貨幣互換。

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由於目前市場貨幣主要還是透過匯率等機制維持流通平衡，否則可能就會形成單一貨幣有明顯競爭優勢，導致原本流通使用貨幣弱化，例如柬埔寨雖然發行自有貨幣「瑞爾 (Riel)」，但當地依然以市場競爭優勢較高的美元、人民幣使用居多，使得本身貨幣在當地或國際市場流通也不算明顯。

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或許基於上述因素，因此當Facebook強調Libra能與美元在內貨幣互換，包含歐盟在內國家，以及印度政府軍擔心此項加密貨幣有可能直接影響既有法定貨幣流通，進而形成更大問題，因此對於Facebook提出加密貨幣服務有著高度防備。

而美國政府方面則是擔心Facebook可能在網路隱私、關注風潮產生明顯影響之外，更擔心Facebook藉由Libra加密貨幣影響貨幣市場，因此先前美國眾議院便要求Facebook針對Libra加密貨幣系統運作模式作詳細說明。

或許為了消弭各國政府對於Libra加密貨幣產生擔憂，David Marcus表示Libra加密貨幣目標是建立更方便使用的支付系統，而非用於取代所有法定貨幣，甚至可以因應實際需求針對不同法定貨幣個別互換，形式上更像是以Libra加密貨幣作為法定貨幣的延伸，一如目前多數使用者透過信用卡交易，而Libra加密貨幣則可以更具彈性且安全形式使用在多數交易場景。

同時，David Marcus也強調Libra加密貨幣並非為了讓單一法定貨幣變得更強而打造。

但是除了擔心Libra加密貨幣可能讓單一法定貨幣持有明顯競爭優勢，各國政府其實也擔心Libra加密貨幣可能同時產生洗錢、影響全球金融體系等潛在風險，這也可能形成Facebook主導推行此款加密貨幣的阻力所在。

雖然目前面臨諸多廠商選擇退離Libra協會，但Facebook仍計畫在2020年6月以前推出Libra加密貨幣，但實際執行結果依然要看各國監管機構是否同意。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》