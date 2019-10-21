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Verizon Media Group加入中華電信領航隊 藉由5G網路推動更多數位內容

2019-10-21 21:49楊又肇

今年初從原本使用Oath名稱變更，並且維持原有Yahoo品牌Verizon Media Group，今日 (10/21)宣布加入台灣5G產業發展聯盟-中華電信領航隊，預計將更多Yahoo品牌等數位內容與台灣5G網路服務產業結合，並且提供更多沉浸式內容體驗。

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中華電信從去年攜手經濟部技術處5G辦公室、工研院、資策會共同發起成立台灣5G產業發展聯盟-中華電信領航隊之後，便持續與國內外產業、官方、學界與研究單位逾50個機構及企業結盟，並且以2020年領航台灣5G商用為目標。

而先前以Yahoo品牌在台投入發展超過20年，並且在後續併入Verizon Media Group，現行的Yahoo也將結合母公司Verizon在全球服務資源，藉由即將在2020年普及應用的5G網路服務串接更多數位內容，藉此提供沉浸式體驗。

從目前市場看法顯示，5G網路藉由低延遲、高速傳輸，以及更大連接頻寬等使用特性，不僅帶來更快網路傳輸速度，更提供更充足的連接頻寬，預期將可帶動第四次的工業革命，同時也將推動更多產業發展轉型。

Verizon Media Group亞太區共同董事總經理王興表示，藉由母公司Verizon旗下資源，使得Verizon Media Group旗下內容能有更多應用發展空間，而台灣過去長期以Yahoo品牌累積內容，更是藉由在地化發展吸引眾多用戶族群，並且因應需求創造更多全新服務，未來更計畫串接包含AR、VR或MR在內的XR技術資源，讓旗下內容能以更多元形式提供使用。

而預期在5G網路技術推動之下，王興認為在與中華電信技術合作，將能讓更多Verizon技術資源、Verizon Media Group數位化內容有顯著成長。

未來Verizon Media Group與中華電信5G領航隊合作方向，將包含在5G實驗場域開展創新內容，並且打造沉浸式行動影音新體驗，預期能讓中華電信5G網路應用發展帶來更大即戰力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Verizon品牌

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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