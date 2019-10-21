Verizon Media Group加入中華電信領航隊 藉由5G網路推動更多數位內容

今年初從原本使用Oath名稱變更，並且維持原有Yahoo品牌的Verizon Media Group，今日 (10/21)宣布加入台灣5G產業發展聯盟-中華電信領航隊，預計將更多Yahoo品牌等數位內容與台灣5G網路服務產業結合，並且提供更多沉浸式內容體驗。

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中華電信從去年攜手經濟部技術處5G辦公室、工研院、資策會共同發起成立台灣5G產業發展聯盟-中華電信領航隊之後，便持續與國內外產業、官方、學界與研究單位逾50個機構及企業結盟，並且以2020年領航台灣5G商用為目標。

而先前以Yahoo品牌在台投入發展超過20年，並且在後續併入Verizon Media Group，現行的Yahoo也將結合母公司Verizon在全球服務資源，藉由即將在2020年普及應用的5G網路服務串接更多數位內容，藉此提供沉浸式體驗。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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從目前市場看法顯示，5G網路藉由低延遲、高速傳輸，以及更大連接頻寬等使用特性，不僅帶來更快網路傳輸速度，更提供更充足的連接頻寬，預期將可帶動第四次的工業革命，同時也將推動更多產業發展轉型。

Verizon Media Group亞太區共同董事總經理王興表示，藉由母公司Verizon旗下資源，使得Verizon Media Group旗下內容能有更多應用發展空間，而台灣過去長期以Yahoo品牌累積內容，更是藉由在地化發展吸引眾多用戶族群，並且因應需求創造更多全新服務，未來更計畫串接包含AR、VR或MR在內的XR技術資源，讓旗下內容能以更多元形式提供使用。

而預期在5G網路技術推動之下，王興認為在與中華電信技術合作，將能讓更多Verizon技術資源、Verizon Media Group數位化內容有顯著成長。

未來Verizon Media Group與中華電信5G領航隊合作方向，將包含在5G實驗場域開展創新內容，並且打造沉浸式行動影音新體驗，預期能讓中華電信5G網路應用發展帶來更大即戰力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》