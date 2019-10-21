GoShare電動車租賃服務正式進駐台北地區 新增汽車、輕型機車駕照註冊認證

更新：GoShare方面表示，在台北市區主要投放租賃車款為Gogoro VIVA，相比在桃園市區採用的Gogoro 2 Plus僅需輕型機車駕照，或是持有汽車駕照即可申請使用 (但僅能選擇租用Gogoro VIVA)，同時作為GoShare服務使用的Gogoro VIVA不僅取消龍頭鎖設計，更在儀表板上方增加支援無線充電的手機架。

就GoShare方面說明，預計從即日起開始三天內於台北市地區投放1000台車輛，預計在今年底前累積投放達3000台數量，並且在前三天推廣期內提供前15分鐘免費等優惠活動。

今年8月底率先在桃園市區上線運作的GoShare電動車租賃服務，目前已經在台北市區開通服務，並且在台北市政府捷運站附近等地點開始放置車輛，預計提供Gogoro 2 Plus，以及日前已經開放銷售的Gogoro VIVA作為騎乘使用車輛。

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而如同先前預期，Gogoro VIVA將會成為GoShare服務中全新租賃車輛選項，藉此滿足更多騎乘使用需求。

其實在更早之前，GoShare就已經透過半開玩笑方式暗示將開放台北地區服務上線運作，並且讓使用者能在台北地區完成還車，或是再次租借使用，因此前陣子也吸引不少使用者從桃園借車，並且騎乘到台北地區還車，使得服務尚未正式對外公布上線消息以前，系統地圖就在台北地區出現可租用車輛圖示的趣味現象。

目前台北地區已經有不少地區已經開始放置車輛提供使用，現階段主要以台北捷運板南線行經地點佈署車輛，其後則會陸續透過眾人使用而開始分散到其他地點，同時GoShare也會透過背後記錄數據針對使用需求較大地點放置車輛。

不過，台北市以外的新北市地區暫時還沒有相關上線計畫，但預期也會是GoShare接下來預計進駐地點。

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依照Gogoro說明，GoShare服務將以分鐘計費，其中前6分鐘採固定收費方式，超過6分鐘則按每分鐘計價，服務將同時對應iOS與Android手機。另外，車輛中會提供安全帽 (使用者當然也能使用自己的安全帽)，並且可讓使用者透過等同Gogoro車輛的使用方式進行騎乘，同時透過GoStation電池換電站補充電力。

在第一次申請時，使用者同樣需要上傳個人駕照、個人頭像等資料，而系統會藉由人工智慧技術進行證件比對、檢驗使用者使用證件是否合法，以及使用年齡是否合乎規定，最快即可在5分鐘左右時間完成申請認證，讓使用者能更快使用GoShare服務。

而此次在台北地區上線增加等同50cc機車動力級距的Gogoro VIVA，使得GoShare服務也增加以汽車駕照、輕型機車駕照註冊認證選項，讓更多使用者能使用此項服務。

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使用者可以透過GoShare專屬app (支援Android或iOS平台)尋找鄰近車輛，同時系統也會依照數據分析自動推薦鄰近車輛，而當使用者完成預約車輛，並且來到預約車輛附近，車輛就會自動閃爍方向燈，並且發出聲響，即可讓使用者知曉車輛所在位置。

配合台北市區上市，GoShare稍早也釋出官方app 2.0版本更新，正式加入開放台北地區使用。而配合投入台北市區使用的Gogoro VIVA車款，也將原本龍頭鎖去除，更方便使用者停放車輛。

除了GoShare，包含WeMo Scooter、iRent都已經先後進駐大台北地區，提供方便的電動車租賃使用服務，其中WeMo Scooter近期更陸續擴大新北市與高雄市地區營運服務範圍，並且透過包小時、包日方式吸引長時間需要使用車輛往返通勤的用戶族群。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》