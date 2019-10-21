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華為預期VR、AR 成為未來5G連網時代首波顯著應用

2019-10-21 10:57楊又肇

在稍早於2019世界VR產業大會上，華為輪值董事長郭平在主題演講中強調，虛擬實境與擴增實境將成為未來5G連網時代首波顯著應用，同時也透露華為將把虛擬實境與擴增實境視為下一個智慧型手機應用產業。

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依照郭平表示，虛擬實境與擴增實境分別可推動沉浸顯示、渲染處理、內容製作、網路傳輸，以及感知互動相關技術領域成長，接下來在5G網路加持之下，將能有更明顯突破發展。

其中，藉由5G網路技術低延遲、高頻寬傳輸特性，將可實現更流暢、更精細的虛擬實境或擴增實境應用，藉此讓結合此類技術應用的遊戲、影像直播互動得以實現，同時也將催生更多新興產業發展。

由於推動虛擬實境與擴增實境必須整合諸如網路、影像技術、處理器、運算引擎，乃至於雲端整合應用，5G網路技術僅只是其中關鍵因素之一，因此華為強調未來將會藉由旗下運算軟體、硬體技術，以及雲端服務應用，搭配5G網路技術資源推展虛擬實境與擴增實境發展成長。

在目前發展中，華為已經針對終端應用需求提供低延遲、配戴舒適且不暈眩的虛擬實境頭戴裝置VR Glass，並且搭配可自動識別使用者是否處於操作虛擬實境服務內容，藉此可提供更高網路傳輸表現的調節技術，而在雲端運算方面更藉由旗下鯤鵬、昇騰平台提昇虛擬視覺運算效能表現，讓虛擬實境與擴增實境無論從端到雲，或雲到端都能有流暢傳輸運作效果。

除此之外，華為也計畫藉由旗下iLab、XLabs等實驗室資源，預計透過OpenLab產業合作計畫擴展更大市場生態鏈，藉此推動虛擬實境與擴增實境市場發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境直播

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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