Libra加密貨幣將可在解決監管問題後 吸引100家銀行與金融業者加入
日前宣布任命5名董事會成員，卻再次少了一名創始成員之後，Libra協會董事會成員David Marcus表示在監管問題獲得改善之後，預期將能吸引超過100家銀行與金融業者加入。
目前包含PayPal、eBay、Visa及Booking Holdings均表明從Libra協會退離，David Marcus認為一旦監管問題獲得解決，將能吸引100家銀行與金融業者加入。
在先前說法中，David Marcus表示在尚未說服美國政府等監管機構之前，不會貿然將Libra加密貨幣服務帶進市場，但也強調希望能在2020年讓此項服務能順利推出。
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但不僅美國政府對於Libra加密貨幣運作模式感到質疑，包含法國政府在內歐盟國家也表示對此項加密貨幣持反對意見，而印度政府稍早也聲明表示不會讓此項加密貨幣進駐。
不少政府機構對Libra持反對意見，原因在於Facebook曾說明Libra加密貨幣將可與現行法定貨幣交換使用，擔心是否因此影響原本金融體系，甚至可能產生洗錢情況。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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