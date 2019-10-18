Netflix不擔心蘋果、迪士尼在內業者加入串流影音服務競爭

稍早公布新一季財報表現時，Netflix表示並不畏懼迪士尼在內業者加入串流影音服務競爭，認為雖然短時間內可能產生一些市場競爭，但最終仍可讓串流影音服務發展帶來正向成長。

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依照Netflix公布財報結果，顯示2019財年第三季營收達52.45億美元，相比去年同期成長31.1%，淨利則達6.65億美元，相比去年同期成長65%。另外，Netflix在2019年第三季在美國地區的用戶人數達677萬人，而美國以外地區用戶人數則達626萬人。

而就Netflix向股東說明內容中，表示雖然包含蘋果、迪士尼、NBC環球，以及華納傳媒在內業者均先後加入串流影音服務，雖然有可能會在短時間內產生一些直接競爭，但認為對於串流影音服務將能帶動市場正向成長發展。

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Netflix認為，在越來越多串流影音服務逐漸取代傳統電視觀看模式之下，本身將有更大優勢吸引消費市場，並不擔心更多業者加入競爭。同時，Netflix也指出在越來越多串流影音服務進入市場後，意味傳統有線電視觀看模式將加速面臨改變，並且將更趨向使用串流影音服務。

持續藉由投資原創內容吸引更多觀看人數之餘，Netflix也在印度推出相對低價的行動用戶訂閱方案，並且有助於增加營收、吸引用戶續訂，未來也會在更多市場測試不同訂閱方案。

在全球市場推行部分，Netflix更增加越南文、匈牙利文、捷克文在內語言版本，同時未來也計畫增加更多語言及無障礙選項，並且與日本KDDI、義大利Sky Italia、法國Canal+、墨西哥Izzi在內電信業者合作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》