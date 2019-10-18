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美若通過「香港法案」，將激化美中新冷戰

美國FCC批准T-Mobile與Sprint合併 預計10月下旬對外公布

2019-10-18 16:00楊又肇

今年7月下旬由美國司法部以有條件情況批准同意T-Mobile與Sprint合併之後，稍早有消息指稱美國聯邦通訊委員會 (FTC)也正式批准此項收購案，預計會在10月下旬正式對外公布。

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而在美國聯邦通訊委員會點頭批准合併，基本上就形同讓T-Mobile與Sprint合併成為更大電信業者，並且能在美國地區與AT&T、Verizon抗衡，並且在接下來的5G網路市場競爭。

不過，由於這兩家電信業者合併，包含紐約州在內美國境內13個州檢察長對此仍有疑慮，認為可能形成消費者必須支付服務費用增加，因此提出相關訴訟。而此項訴訟庭審日期已經預定在今年12月9日，將釐清T-Mobile與Sprint合併後，是否造成消費者權益受影響。

在先前說法中，美國司法部要求讓Dish Network收購Sprint旗下小型電信業務服務，以及部分無線頻譜，並且由T-Mobile提供Dish Network旗下2萬組無線網路基站與零售通路資源，同時讓Dish Network在未來7年內可使用T-Mobile網路連接資源，主要是希望在T-Mobile與Sprint合併後形成足以抗衡競爭勢力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Verizon

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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