BOSCH「預先爆炸」確實斷開供電 避免電動車事故時造成更大影響

針對電動車碰撞意外，車輛內部電池可能產生起火燃燒、漏電等危險情況，BOSCH稍早提出新款CG912控制晶片，將可在車輛發生事故當下觸發與電池連接的微型炸藥，透過小規模的「爆炸」讓電池連接確實斷開，藉此避免電池漏電，或是在車輛失去控制過程避免產生更多影響。

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CG912控制晶片原本是用於車輛發生碰撞時，可以立即觸發安全氣囊作動，而BOSCH此次則是透過這款控制晶片，在識別車輛碰撞後，透過啟動安裝在車輛高壓電池上的微型炸藥，進而將連接電池的電路全面切斷。

同時，BOSCH強調這樣的爆炸並不會造成額外傷害或影響，最主要是藉此以更快、更確實方式切斷電池供電。

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由於常見電動車輛驅動電壓多半在400V左右，而部分車款更採用高達800V的電壓輸出，一旦車輛發生事故，導致電池持續放電情況下，有可能因為漏電問題造成車內駕駛、乘客觸電，因此BOSCH提出此項設計方案，便是希望透過完全將連接電池電路全面切斷，避免電動車發生事故時產生額外影響。

依照BOSCH說明，此項系統從識別到實際運作的時間幾乎不到一秒，即可讓電動車的電池電力輸出完全切斷，不僅能確保駕駛、乘客安全，更能避免因漏電問題影響救護工作。

而類似設計，包含瑞典車輛技術供應商Autoliv也提出類似設計，將可在交通事故中迅速阻斷電動車的電池供電，藉此避免車輛漏電導致人員觸電，或是造成電池額外損壞，甚至產生起火燃燒問題。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》