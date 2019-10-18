Sony開始推廣360 Reality Audio技術 相容常見聲音格式、無器材限制
今年在CES 2019、IFA 2019期間都有展示，並且率先應用Amazon Music HD高解析度串流音樂服務的360 Reality Audio聲音格式，Sony稍早確定將會從今年秋季廣泛進駐Tidal、Deezer、nugs.net在內音樂服務平台，讓採用此聲音格式製作的音樂內容可以透過Android、iOS裝置播放。
根據Sony說明，首波以此聲音格式製作的音樂內容至少會有1000首數量，同時未來也會持續增加，而目前除了已經在亞馬遜旗下串流音樂服務Amazon Music HD提供，同時也會應用在Tidal、Deezer、nugs.net在內音樂服務平台，但未來是否也會擴展到更多日本、台灣在內串流音樂服務，暫時還無法確認。
而使用者要聆聽此類音樂格式之前，必須透過專屬App拍攝個人耳型，並且透過Sony雲端服務進行分析，進而調整適合個人聆聽的音樂呈現效果，而使用者所配戴耳機只要能相容Android、iOS裝置運作就能順利播放此聲音格式，不一定僅能使用Sony特定型號的耳機產品。
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目前除了應用在本身Sony Music持有音樂內容，Sony也著手與環球音樂、華納音樂合作導入360 Reality Audio聲音格式。此外，360 Reality Audio聲音格式同時也相容現有常見的MPEG-H 3D Audio標準，因此未來推廣此項聲音格式所面臨阻撓相對較少。
除此之外，Sony接下來也計畫與亞馬遜、Google，以及包含聯發科、Qualcomm及恩智浦在內晶片廠商合作，希望能進一步擴展360 Reality Audio聲音格式，讓更多人可以透過更身歷其境的沉浸感受聆聽音樂。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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