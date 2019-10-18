親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Google新品發表
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

美若通過「香港法案」，將激化美中新冷戰

為自動駕駛準備？Tesla投入名為「Deep Rain」的雨刷系統設計

2019-10-18 15:54楊又肇

除了在Twitter回應內容透露Tesla預計在11月推出的輕便貨卡 (Pickup Truck)「Cybertruck」，可能不太適合每個人使用，甚至說明外觀更貼近未來風格的裝甲運輸車輛，Tesla執行長Elon Musk更表示已經投入名為「Deep Rain」的自動雨刷系統設計，藉由人工智慧方式讓車上的雨刷能以更有效率形式運作。

分享

聽起來有點像是玩笑話，但是在2018年之後推出的Tesla車款，其實就已經採用類似設計，可是並不像其他車廠採用感測元件方式判斷是否下雨，進而啟動車輛上的雨刷做動系統，Tesla是透過攝影機拍攝影像進行識別判斷，藉此讓雨刷產生作動。

不過，由於透過影像識別方式未能帶來精準的判斷效果，因此不少Tesla車主對此充滿抱怨，而從此次Elon Musk透露投入名為「Deep Rain」的自動雨刷系統設計，或許就是希望能進一步改善Tesla車款上的雨刷作動效率。

之所以執著透過人工智慧啟動雨刷系統，其中有部分因素與Tesla的自動駕駛輔助系統Autopilot有關，將可配合全新改良設計的深務神經網路學習方式，更精準地判斷雨刷正確啟用時機，以及合適運作速度，藉此讓車輛攝影機系統能維持清晰影像識別效果，同時也能讓駕駛保持足夠的道路是也，在自動駕駛系統產生判斷異常時，能夠在最快時間判斷前方路況，並且接手駕駛工作。

而為了讓雨刷系統能更有效率運作，Tesla顯然也已經準備打造全新雨刷系統運作設計，將透過磁極吸斥方式取代傳統機械結構，讓雨刷系統機械作動結構比例減少，同時也能透過磁極吸斥方式更快帶動雨刷作動，同時也能減少雨刷零件因頻繁運作產生磨損現象。

Tesla目前並未透露全新雨刷系統將會在何時應用在推行車款，但藉由全新「Deep Rain」人工智慧運算的雨刷作動模式，可能將會在不久之後透過OTA方式獲得更新，讓現有車款的雨刷系統能以更精準方式運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Tesla自動駕駛

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

美國FCC批准T-Mobile與Sprint合併 預計10月下旬對外公布

2019-10-18 16:00

Netflix不擔心蘋果、迪士尼在內業者加入串流影音服務競爭

2019-10-18 16:00

BOSCH「預先爆炸」確實斷開供電 避免電動車事故時造成更大影響

2019-10-18 15:58

Sony開始推廣360 Reality Audio技術 相容常見聲音格式、無器材限制

2019-10-18 15:56

Libra協會任命5名董事會成員 但再少了一名創始成員

2019-10-18 15:50

Uber再繼續裁撤350名全球員工 強調透過組織精簡讓績效最佳化

2019-10-17 09:17

小米攜手燦坤將銷售通路擴展至台灣花東、離島，紅米Note 8 Pro等新品同步亮相

2019-10-17 08:05

將瀏覽網站回傳騰訊？蘋果澄清僅做詐騙安全檢查

2019-10-17 08:05

SHOPLINE啟動Facebook廣告旗艦計畫 擴展店家線上社群行銷資源

2019-10-17 08:01

我國旗在港版iPhone被消失 華郵嗆蘋果屈服中國

2019-10-16 22:43

LINE Pay一卡通掛了！用戶尷尬：後面一排人在等我結帳

2019-10-16 16:24

NCC介入調處不成功 北都再陷斷訊危機

2019-10-15 20:41

網傳TeamViewer遭駭客入侵 已安裝使用者注意

2019-10-15 17:08

觀點／Uber EATS、foodpanda外送人員真的需要工作保險嗎？

2019-10-15 16:19

知情人士：Apple TV+自製劇 早就列「不激怒中國守則」

2019-10-15 15:58

eBay、Visa在內業者跟進PayPal 表明退離Facebook加密貨幣Libra合作

2019-10-14 10:22

Google持續擴大位於美國聖荷西的第二總部

2019-10-14 10:11

Kitty Hawk的新款飛行汽車概念設計更加安靜

2019-10-14 10:11

桌機版Google Search將加入更容易識別的搜尋結果呈現模式

2019-10-13 11:34

繼EC-05之後 YAMAHA再推兩款都市通勤使用電動車

2019-10-13 11:32

SafeHalo系統將能阻止駕駛在行車過程分心使用手機

2019-10-13 11:20

微軟讓眾人均可上網計畫Airband 預計擴展至非洲、拉丁美洲與亞洲部分地區

2019-10-12 14:49

uberPET開始在美國推行 讓使用者能更容易帶著寵物搭車出遊

2019-10-12 14:49

增加點擊意願 Google利用深度學習降低廣告重複投放情況

2019-10-12 14:48

蘋果強調Apple Card高度安全 仍傳遭盜刷

2019-10-11 08:28

無法找到可行商業模式 Dyson最終取消電動車發展計畫

2019-10-11 08:18

Uber與NASA針對未來空中載具 進行數據模擬測試

2019-10-10 11:12

SHOPLINE：台灣網路開店族群以大台北地區、銷售流行衣飾為首

2019-10-09 12:41

Google傳準備收購Firework 藉此迎戰TikTok為主的短影片服務競爭

2019-10-09 12:36

加速推動自產電池 Tesla收購加拿大電池生產設備製造商Hibar Systems

2019-10-09 12:35

台灣比你想的先進！這科技淘汰8年日才跟進 歐美還戒不掉

2019-10-09 10:00

被道歉風波下企業如何自處？參考Google顛簸「重返中國」之路

2019-10-08 21:48

專找遊民、不知情學生？Pixel 4 發表在即 Google臉部搜集計畫喊卡

2019-10-08 19:49

追蹤東南亞網路間諜攻擊 Palo Alto發現「PKPLUG」團體

2019-10-08 09:23

Waves在台成立實驗室 就近與台灣業者推動音訊應用產品

2019-10-08 09:08

Gogoro獨家與7-ELEVEN合作預購Gogoro 3 Plus新色「芝麻灰」

2019-10-08 09:08

Uber Eats進駐全台15座城市 攜手c!ty’super推行高檔生鮮品外送服務

2019-10-08 09:07

Samsung Pay Cash數位預付卡 讓花費更加節制

2019-10-07 10:31

蘋果證實收購英國影像視覺處理技術iKinema，可能強化AR應用

2019-10-06 15:26
看更多

熱門文章

人妻拿iPhone11 Pro自拍炫耀 網爆笑拆穿：根本是濾鏡

2019-10-17 21:22

國防部打造「士官長的抉擇」 這是一款無法做出正確抉擇的遊戲

2019-10-17 18:17

Google硬體全家桶大更新！吐槽點簡直和亮點一樣多

2019-10-17 21:54

台灣大24日全台獨賣Google Pixel 4 資費出爐

2019-10-18 11:46

YouTube新網紅商業模式？美國粉絲可手刀購入周邊商品

2019-10-17 20:14

足感心！台灣之星資費再創新 搭全國電子熱門家電0元起

2019-10-17 17:23

亞太電雙11活動開跑 月付11元1GB不限速上網

2019-10-18 13:03

Garmin推vívomove新品 女星莫允雯站台

2019-10-17 18:00

訪談／Google希望藉由人工智慧技術打造現代化手機

2019-10-18 10:28

代號「Bloom」 三星計畫明年4月再推親民款螢幕可凹折手機

2019-10-18 16:06

BOSCH「預先爆炸」確實斷開供電 避免電動車事故時造成更大影響

2019-10-18 15:58

Netflix不擔心蘋果、迪士尼在內業者加入串流影音服務競爭

2019-10-18 16:00

為自動駕駛準備？Tesla投入名為「Deep Rain」的雨刷系統設計

2019-10-18 15:54

美國FCC批准T-Mobile與Sprint合併 預計10月下旬對外公布

2019-10-18 16:00

Sony開始推廣360 Reality Audio技術 相容常見聲音格式、無器材限制

2019-10-18 15:56

Libra協會任命5名董事會成員 但再少了一名創始成員

2019-10-18 15:50

Razer針對PlayStation 4平台格鬥遊戲 打造特殊控制手把Raion

2019-10-18 15:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top