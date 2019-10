為自動駕駛準備？Tesla投入名為「Deep Rain」的雨刷系統設計

除了在Twitter回應內容透露Tesla預計在11月推出的輕便貨卡 (Pickup Truck)「Cybertruck」,可能不太適合每個人使用,甚至說明外觀更貼近未來風格的裝甲運輸車輛,Tesla執行長Elon Musk更表示已經投入名為「Deep Rain」的自動雨刷系統設計,藉由人工智慧方式讓車上的雨刷能以更有效率形式運作。

聽起來有點像是玩笑話,但是在2018年之後推出的Tesla車款,其實就已經採用類似設計,可是並不像其他車廠採用感測元件方式判斷是否下雨,進而啟動車輛上的雨刷做動系統,Tesla是透過攝影機拍攝影像進行識別判斷,藉此讓雨刷產生作動。

不過,由於透過影像識別方式未能帶來精準的判斷效果,因此不少Tesla車主對此充滿抱怨,而從此次Elon Musk透露投入名為「Deep Rain」的自動雨刷系統設計,或許就是希望能進一步改善Tesla車款上的雨刷作動效率。

Deep Rain™️ neural net coming soon. We’re not trademarking any other Autopilot neural nets, just this one, because rain is deep.