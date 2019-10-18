為自動駕駛準備？Tesla投入名為「Deep Rain」的雨刷系統設計
除了在Twitter回應內容透露Tesla預計在11月推出的輕便貨卡 (Pickup Truck)「Cybertruck」，可能不太適合每個人使用，甚至說明外觀更貼近未來風格的裝甲運輸車輛，Tesla執行長Elon Musk更表示已經投入名為「Deep Rain」的自動雨刷系統設計，藉由人工智慧方式讓車上的雨刷能以更有效率形式運作。
聽起來有點像是玩笑話，但是在2018年之後推出的Tesla車款，其實就已經採用類似設計，可是並不像其他車廠採用感測元件方式判斷是否下雨，進而啟動車輛上的雨刷做動系統，Tesla是透過攝影機拍攝影像進行識別判斷，藉此讓雨刷產生作動。
不過，由於透過影像識別方式未能帶來精準的判斷效果，因此不少Tesla車主對此充滿抱怨，而從此次Elon Musk透露投入名為「Deep Rain」的自動雨刷系統設計，或許就是希望能進一步改善Tesla車款上的雨刷作動效率。
Deep Rain™️ neural net coming soon. We’re not trademarking any other Autopilot neural nets, just this one, because rain is deep.— Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2019
之所以執著透過人工智慧啟動雨刷系統，其中有部分因素與Tesla的自動駕駛輔助系統Autopilot有關，將可配合全新改良設計的深務神經網路學習方式，更精準地判斷雨刷正確啟用時機，以及合適運作速度，藉此讓車輛攝影機系統能維持清晰影像識別效果，同時也能讓駕駛保持足夠的道路是也，在自動駕駛系統產生判斷異常時，能夠在最快時間判斷前方路況，並且接手駕駛工作。
而為了讓雨刷系統能更有效率運作，Tesla顯然也已經準備打造全新雨刷系統運作設計，將透過磁極吸斥方式取代傳統機械結構，讓雨刷系統機械作動結構比例減少，同時也能透過磁極吸斥方式更快帶動雨刷作動，同時也能減少雨刷零件因頻繁運作產生磨損現象。
Tesla目前並未透露全新雨刷系統將會在何時應用在推行車款，但藉由全新「Deep Rain」人工智慧運算的雨刷作動模式，可能將會在不久之後透過OTA方式獲得更新，讓現有車款的雨刷系統能以更精準方式運作。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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