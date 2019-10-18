為自動駕駛準備？Tesla投入名為「Deep Rain」的雨刷系統設計

除了在Twitter回應內容透露Tesla預計在11月推出的輕便貨卡 (Pickup Truck)「Cybertruck」，可能不太適合每個人使用，甚至說明外觀更貼近未來風格的裝甲運輸車輛，Tesla執行長Elon Musk更表示已經投入名為「Deep Rain」的自動雨刷系統設計，藉由人工智慧方式讓車上的雨刷能以更有效率形式運作。

分享 facebook

聽起來有點像是玩笑話，但是在2018年之後推出的Tesla車款，其實就已經採用類似設計，可是並不像其他車廠採用感測元件方式判斷是否下雨，進而啟動車輛上的雨刷做動系統，Tesla是透過攝影機拍攝影像進行識別判斷，藉此讓雨刷產生作動。

不過，由於透過影像識別方式未能帶來精準的判斷效果，因此不少Tesla車主對此充滿抱怨，而從此次Elon Musk透露投入名為「Deep Rain」的自動雨刷系統設計，或許就是希望能進一步改善Tesla車款上的雨刷作動效率。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

Deep Rain™️ neural net coming soon. We’re not trademarking any other Autopilot neural nets, just this one, because rain is deep. — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2019

之所以執著透過人工智慧啟動雨刷系統，其中有部分因素與Tesla的自動駕駛輔助系統Autopilot有關，將可配合全新改良設計的深務神經網路學習方式，更精準地判斷雨刷正確啟用時機，以及合適運作速度，藉此讓車輛攝影機系統能維持清晰影像識別效果，同時也能讓駕駛保持足夠的道路是也，在自動駕駛系統產生判斷異常時，能夠在最快時間判斷前方路況，並且接手駕駛工作。

而為了讓雨刷系統能更有效率運作，Tesla顯然也已經準備打造全新雨刷系統運作設計，將透過磁極吸斥方式取代傳統機械結構，讓雨刷系統機械作動結構比例減少，同時也能透過磁極吸斥方式更快帶動雨刷作動，同時也能減少雨刷零件因頻繁運作產生磨損現象。

Tesla目前並未透露全新雨刷系統將會在何時應用在推行車款，但藉由全新「Deep Rain」人工智慧運算的雨刷作動模式，可能將會在不久之後透過OTA方式獲得更新，讓現有車款的雨刷系統能以更精準方式運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》