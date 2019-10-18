Libra協會任命5名董事會成員 但再少了一名創始成員

由Facebook主導的加密貨幣服務Libra，稍早由負責相關服務運作的Libra協會於瑞士日內瓦舉辦第一屆成員會議。

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而在eBay、Visa在內業者跟進PayPal表明退離想法之後，一開始同樣為創始成員之一的Booking Holdings，稍早同樣表明將從Libra協會退離，原因也是認為目前對於Libra加密貨幣運作發展持保留看法，使得原本擁有28名創始成員的Libra協會，目前僅剩下21名成員繼續支持。

在第一屆會議中，Libra協會正式任命5名董事會成員，其中包含Facebook原本負責區塊鏈技術應用項目，目前為以及Calibra執行長身分的David Marcus，其餘則包含安全儲存服務Xapo執行長Wences Casares、風險投資機構Andreessen Horowitz共同合夥人暨區塊鏈項目負責人Katie Haun，另外也包含支付服務PayU總法律顧問Patrick Ellis，以及Kiva策略掌Matthew Davie。

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此次會議中有較大比重在於建置組織結構，例如推選出上述董事會成員，以及針對提案進行表決，並且針對有爭議項目進行裁決。而在接下來的發展中，Libra協會依然要設法解決各國政府對於Libra加密貨幣質疑，尤其在美國地區更將面臨眾議院質詢。

在此之前，David Marcus曾說明在未解除政府機構擔憂之前，並不會讓Libra加密貨幣服務上線運作，但也強調目標希望能在2020年讓此加密貨幣流通使用。

由於Facebook強調Libra加密貨幣將能與政府法定貨幣互換，其中又以美元佔比最高，因此立即引起美國政府關注，希望Facebook進一步出面說明，甚至認為若Facebook準備跨入金融相關業務發展，就必須遵守既有金融法規。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》