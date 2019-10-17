Uber再繼續裁撤350名全球員工 強調透過組織精簡讓績效最佳化
繼今年7月宣布在全球地區裁撤400名員工之後，Uber稍早再次宣布繼續裁撤額外350名員工，其中包含Uber Eats團隊，以及推動自動駕駛技術的先進技術部門在內人力。
先前Uber執行長Dara Khosrowshahi在寄給內部員工的電子郵件內容說明，表示基於內部團隊規模過大，造成部分工作內容重疊，同時也讓決策不明確，因此決定精簡經營團隊成員人數，預期針對工作重疊部分進行調整，並且讓成本支出減少。
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而此次裁撤同樣是基於組織結構精簡，並且確保人力配置能產生最好績效，涉及影響部門包含先進技術、Uber EATS、平台營運部門，以及包含全球乘務部門、績效營運部門與招聘部門在內人力。
若依照市場數據顯示，Uber目前在全球地區約有2萬2263名員工，此次實際受影響的員工數量約在350人，約佔總員工人數1.5%比例。而就Uber稍早公布數據顯示，截至今年6月底的全球員工人數為2萬6799人，顯然在後續已經陸續精簡不少人力。
在此宣布另一波人力裁撤消息後，Dara Khosrowshahi強調將會是最後一次裁員，未來將會在組織重新調整後，持續讓業務茁壯。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
楊又肇
聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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