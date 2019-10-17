SHOPLINE啟動Facebook廣告旗艦計畫 擴展店家線上社群行銷資源

透過數據分析，協助店家透過網路聰明開店的SHOPLINE，稍早宣布啟動Facebook廣告旗艦計畫，將協助品牌店家提供一系列的Facebook專屬行銷資源。

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藉由本身為Facebook行銷夥伴 (Facebook Marketing Partner)，並且在技術上的整合優勢，SHOPLINE此次啟動Facebook廣告投遞服務，並且與Facebook共同推出數位人才培育計畫，希望透過串聯Facebook行銷資源，協助店家在社群紅海市場創造差異化，並且在原有開店架站服務以外，加入提供店家諸如廣告投放、代理營運，以及行銷顧問等服務，同時也定期舉辦工作坊、品牌電商小聚活動，協助品牌店家透過數位化線上社群行銷創造銷售機會。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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除此之外，SHOPLINE也與Facebook串接廣告人才培訓資源，藉此協助合作店家能參與Facebook合作線上、線下培訓課程，並且透過專業顧問提供諮詢服務，而透過廣告全方位代理操作，以及自助廣告服務，更能讓合作店家依照需求解決線上廣告行銷問題。

從2015年起，SHOPLINE就結合電商工具及Facebook平台資源，分別推出「Facebook行動商店」、「Facebook Messenger訂單通知機器人」等功能，協助電商店家能在自家Facebook粉絲團與網站之間完善導購流程，創造社群電商營收。

而根據官方數據顯示，Facebook旗下產品每月活躍用戶數高達27億人口，目前SHOPLINE也已經完成包含Facebook商業擴充套件、動態產品廣告、自動化Messenger訊息通知等多個Facebook衍生服務串接，讓合作店家能消除技術整合上的門檻，更容易透過社群商務銜接市場銷售商機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》