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SHOPLINE啟動Facebook廣告旗艦計畫 擴展店家線上社群行銷資源

2019-10-17 08:01楊又肇

透過數據分析，協助店家透過網路聰明開店的SHOPLINE，稍早宣布啟動Facebook廣告旗艦計畫，將協助品牌店家提供一系列的Facebook專屬行銷資源。

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藉由本身為Facebook行銷夥伴 (Facebook Marketing Partner)，並且在技術上的整合優勢，SHOPLINE此次啟動Facebook廣告投遞服務，並且與Facebook共同推出數位人才培育計畫，希望透過串聯Facebook行銷資源，協助店家在社群紅海市場創造差異化，並且在原有開店架站服務以外，加入提供店家諸如廣告投放、代理營運，以及行銷顧問等服務，同時也定期舉辦工作坊、品牌電商小聚活動，協助品牌店家透過數位化線上社群行銷創造銷售機會。

除此之外，SHOPLINE也與Facebook串接廣告人才培訓資源，藉此協助合作店家能參與Facebook合作線上、線下培訓課程，並且透過專業顧問提供諮詢服務，而透過廣告全方位代理操作，以及自助廣告服務，更能讓合作店家依照需求解決線上廣告行銷問題。

從2015年起，SHOPLINE就結合電商工具及Facebook平台資源，分別推出「Facebook行動商店」、「Facebook Messenger訂單通知機器人」等功能，協助電商店家能在自家Facebook粉絲團與網站之間完善導購流程，創造社群電商營收。

而根據官方數據顯示，Facebook旗下產品每月活躍用戶數高達27億人口，目前SHOPLINE也已經完成包含Facebook商業擴充套件、動態產品廣告、自動化Messenger訊息通知等多個Facebook衍生服務串接，讓合作店家能消除技術整合上的門檻，更容易透過社群商務銜接市場銷售商機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告電商品牌

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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