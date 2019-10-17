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將瀏覽網站回傳騰訊？蘋果澄清僅做詐騙安全檢查

2019-10-17 08:05楊又肇

針對市場指稱升級至iOS 13的iPhone機種將會把使用者瀏覽網站傳送給騰訊蘋果稍早回應說明是在行動版Safari瀏覽器增加詐騙網站警告功能，而其運作機制是在使用者實際連接至瀏覽網站前，會將該網站所使用IP位址先傳送至合作機制進行檢查，確認是否為詐騙網站，藉此確認使用者連接網站是否安全。

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不過，由於此項檢查機制主要是跟Google合作詐騙網站列表資料，但基於中國地區無法直接存取Google服務，因此會是與騰訊進行合作，使得裝置設定為中國的情況下，會將瀏覽網站所使用IP位址傳送至騰訊伺服器進行比對，即便位置設定在香港、台灣也不受影響，僅會將IP位址透過Google服務檢查是否安全。

因此蘋果強調此項機制並非涉及隱私侵害，甚至傳送資料僅為IP位址，並不會記錄使用者瀏覽頁面內容，同時也不會知曉使用者所使用裝置細節，單純僅只是比對連結網站使用IP位址是否在警告名單上。

如果使用者仍有疑慮的話，蘋果也說明可以透過手動方式將檢查機制關閉，但相對就會少了一道詐騙網站比對防護效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

詐騙騰訊蘋果

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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