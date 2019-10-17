將瀏覽網站回傳騰訊？蘋果澄清僅做詐騙安全檢查

針對市場指稱升級至iOS 13的iPhone機種將會把使用者瀏覽網站傳送給騰訊，蘋果稍早回應說明是在行動版Safari瀏覽器增加詐騙網站警告功能，而其運作機制是在使用者實際連接至瀏覽網站前，會將該網站所使用IP位址先傳送至合作機制進行檢查，確認是否為詐騙網站，藉此確認使用者連接網站是否安全。

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不過，由於此項檢查機制主要是跟Google合作詐騙網站列表資料，但基於中國地區無法直接存取Google服務，因此會是與騰訊進行合作，使得裝置設定為中國的情況下，會將瀏覽網站所使用IP位址傳送至騰訊伺服器進行比對，即便位置設定在香港、台灣也不受影響，僅會將IP位址透過Google服務檢查是否安全。

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因此蘋果強調此項機制並非涉及隱私侵害，甚至傳送資料僅為IP位址，並不會記錄使用者瀏覽頁面內容，同時也不會知曉使用者所使用裝置細節，單純僅只是比對連結網站使用IP位址是否在警告名單上。

如果使用者仍有疑慮的話，蘋果也說明可以透過手動方式將檢查機制關閉，但相對就會少了一道詐騙網站比對防護效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》