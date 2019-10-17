小米攜手燦坤將銷售通路擴展至台灣花東、離島，紅米Note 8 Pro等新品同步亮相

今年8月下旬在中國市場推出的紅米Note 8 Pro，稍早宣布與小米空氣淨化器3一同引進台灣市場，更宣布與燦坤3C攜手合作，藉此擴展小米在台銷售通路範圍。

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繼先前宣布與新光三越合作，藉此首度進駐百貨商圈之後，小米此次更宣布與燦坤3C合作，透過進駐燦坤3C全台總計283家門市，不僅一口氣擴展小米在台銷售通路範圍，更將銷售通路延伸到過去計畫進駐的花東地區，甚至涵蓋金門、澎湖等離島地區。

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此外，由於目前燦坤3C總經理李佳峰過去曾經擔任小米台灣總經理，因此不僅對於小米旗下產品相當熟悉，同時也十分了解小米產品銷售模式，對於未來雙方在通路擴展合作推動也有一定助力。

而配合此次合作，更是讓小米將旗下產品推廣到台灣地區更多通路地點，藉此讓更多消費者能接觸小米產品魅力。

紅米Note 8 Pro、小米空氣淨化器3同步登台

此次在台宣布消息，還包含推出小米旗下首款採用三星ISOCELL GW1感光元件、對應6400萬畫素廣角鏡頭，並且額外搭載800萬畫素超廣角鏡頭、200萬畫素微距鏡頭與200萬畫素景深鏡頭的紅米Note 8 Pro，其中在硬體規格分別搭載聯發科Helio G90T處理器、搭載6GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量，電池容量則為4500mAh、支援18W快充，機身也導入NFC功能，讓使用者能使用Google Play在內行動支付功能。

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紅米Note 8 Pro分別在台推出冰翡翠、珍珠白與電光灰三款配色，建議售價則為新台幣6599元與7599元，預計從10月22日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米

旗艦館與燦坤3C開放銷售。

小米同時也將從10月17日中午12點起至10月21日下午2點期間，在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦館及燦坤3C開放紅米Note 8 Pro預購。完成預購即可獲贈一組小米藍牙耳機 AirDots 超值版，而在神腦生活網路商城完成預購即可以加價300元購買一組小米手環4。

至於在電信通路合作部分，小米預計從10月22日起與中華電信獨家合作銷售紅米Note 8 Pro 128GB版本，而64GB版本則將於遠傳電信、台灣之星與亞太電信開放銷售。

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另外，這次同步引進的小米空氣淨化器3，則是延續先前系列產品造型，提供高達400m³/h的顆粒物CADR (Clean Air Delivery Rate，潔淨空氣量)，透過每分鐘可輸送6660公升潔淨空氣，對應面積達48平方公尺的空氣清淨空間，相比前一代機種約提升29%清淨效率，並且配合高精準的雷射顆粒物感應器，藉由三層淨化去除空氣中的PM2.5、甲醛等有害物質。

建議售價方面，小米空氣淨化器3將以新台幣4495元價格推出，預計在10月22日透過小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦店與全國電子通路開放銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》