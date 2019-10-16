官方證實LINE Pay掛了！用戶尷尬：後面一排人在等我結帳
2019-10-16 16:24聯合新聞網 綜合報導
行動支付平台LINE Pay今 (16)日出現異常，暫時無法使用，官方LINE Pay臉書粉絲專頁公告證實「目前因網路業者線路異常，暫時無法進入LINE Pay，工程師正在全力搶修中，請大家再稍等一下了」，LINE Pay一卡通用戶總數約173萬人，實際受影響人數尚未確定。
碰巧遇上結帳無法順利進行的網友來留言，「搞得剛剛要結帳很尷尬，本來要付款的回饋也沒了⋯」、「你們會有補償嗎？」、「剛剛要買飲料!! 很尷尬~~~後面還有5~6個人~一直在等你」，還有人質疑「好危險的電子支付軟體，說當就當？」、「沒帶錢包的我⋯」，令身上沒有現金的人更無言。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
i
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
×
i
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
留言