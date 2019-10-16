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官方證實LINE Pay掛了！用戶尷尬：後面一排人在等我結帳

官方證實LINE Pay掛了！用戶尷尬：後面一排人在等我結帳

2019-10-16 16:24聯合新聞網 綜合報導

LINE Pay。圖／LINE Pay提供
LINE Pay。圖／LINE Pay提供
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行動支付平台LINE Pay今 (16)日出現異常，暫時無法使用，官方LINE Pay臉書粉絲專頁公告證實「目前因網路業者線路異常，暫時無法進入LINE Pay，工程師正在全力搶修中，請大家再稍等一下了」，LINE Pay一卡通用戶總數約173萬人，實際受影響人數尚未確定。

碰巧遇上結帳無法順利進行的網友來留言，「搞得剛剛要結帳很尷尬，本來要付款的回饋也沒了⋯」、「你們會有補償嗎？」、「剛剛要買飲料!! 很尷尬~~~後面還有5~6個人~一直在等你」，還有人質疑「好危險的電子支付軟體，說當就當？」、「沒帶錢包的我⋯」，令身上沒有現金的人更無言。

LINE Pay行動支付
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