觀點／Uber EATS、foodpanda外送人員真的需要工作保險嗎？

2019-10-15 16:19 聯合新聞網 楊又肇



從稍早foodpanda外送人員在服務過程發生車禍意外，使得Uber EATS、foodpanda在內外送App是否必須將合作服務人員視為正職員工，並且提供工作保險、健保等項目的話題再次被提出討論。

分享 facebook

其實就像早期Uber服務是否針對顧客提供意外保險，以及後續是否將合作服務人員視為正職員工，進而提供工作保險、健保等項目，若是能進一步保障服務使用者，以及提供服務的人員相關權益，其實並沒有什麼不好，筆者其實也贊成推動這樣的改進，畢竟服務本身對顧客、服務人員都沒有具體保障的話，再便利的服務都無法維持長久發展。

不過，若從多數人使用Uber或各類外送App的心態，除了期望能透過此類App取得便利的叫車搭乘服務，或是餐飲外送服務，無非也希望能以更低及可事先預期價格使用服務。

從此類服務透過數據媒合，並且透過相對合理服務價格吸引眾人使用，雖然提供服務人員在每次訂單費用分潤並不算高，但因為透過App快速媒合接單機會，一天累積分潤總和其實並不算少。即便是與Uber平台合作的計程車服務，或是與Uber EATS、foodpanda合作的餐飲業者，雖然在每筆訂單必須扣除分潤，但因為能快速、有效率媒合訂單，因此整體營收其實相對更高。

但如果強制將保險、健保等費用加入，勢必會產生費用轉嫁情況，服務業者有可能將相關費用移轉到實際服務費用，如此一來則可能直接影響眾人使用意願，畢竟有不少使用心理是基於能以相對合理，甚至更低費用使用服務的想法。

而從提供服務的人員立場來看，不少人其實是基於有工作時間彈性，甚至有部分更是基於臨時工實拿實收的想法，因此並不希望額外負擔保險相關支出。若這些費用直接由服務平台業者負擔，則有可能造成服務平台運作額外負擔，甚至反而限制服務平台成長，或是長久經營發展機會。

在先前類似討論中，其實也提到實際使用需求、服務模式與現行法規所產生衝突，因此更重要的應該是由服務平台業者與政府機構能有更完善的討論，並且參考實際使用需求調整營運作法，同時也能讓法規因應創新服務發展需求彈性調整，而非僅以現有法規讓創新服務成長有侷限，甚至陷入政治人員炒作話題現象。

若以PTT網友看法，則是將Uber EATS、foodpanda等外送服務比喻為遊戲中公會任務接單模式，但公會並不會針對任務接單執行失敗提供任何保障，而是接下任務的人應該自行負責。

當然以遊戲內容作為比喻相當有趣，但以現行法規原本就明定即使是打工性質工作項目，雇主也必須提供一定保險項目，因此在Uber EATS、foodpanda的情況中，若要能讓此類服務能順利維持營運，最好的作法還是能提供服務人員一定工作保障，至於具體做法、是否需針對現行法規進行彈性調整，就看服務平台業者與政府單位如何溝通。

《合作媒體mashdigi提供，聯合新聞網獲授權轉載。》