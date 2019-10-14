蘋果Safari瀏覽器 傳送使用者資料給騰訊

2019-10-14 22:57 中央社 加州古柏迪諾14日綜合外電報導



蘋果公司（Apple）似乎會將使用者瀏覽資料傳給中國公司騰訊，這些資料包括iOS使用者造訪過的網站和IP位址，因此再度捲入與中國相關的爭議中。

國外科技網站9to5Mac報導，蘋果出於好意分享資料，協助避免使用者落入詐欺網站的陷阱，但事實上蘋果現在利用騰訊來做這件事，不免讓人有所疑慮。

蘋果長期以來使用谷歌（Google）的安全瀏覽（Safe Browsing）技術來避免使用者受釣魚網站所騙。如果使用者試圖進入Google標記為詐騙或惡意軟體來源的網站，Safari瀏覽器會跳出警告視窗，建議使用者不要前往。

然而，有人發現iOS 13的「Safari與私隱政策」細則被更動，變成使用者的瀏覽資料可能會被傳給Google和騰訊。

在使用者造訪網站前，Safari可能將該網址的計算過資料傳送給Google安全瀏覽和騰訊安全瀏覽，來檢視網站是否有問題。這些安全瀏覽服務提供者可能還會登入使用者的IP位址。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）教授兼加密專家葛林（Matthew Green）說，這是個問題，因為這會揭露使用者試圖造訪網頁和使用者的IP位址。

有部分證據顯示，蘋果只會將地區設定在中國的iOS裝置資料傳送給騰訊，不過一切都還不清楚。葛林指出，在美國和中國註冊的iPhone都會出現這個警告。