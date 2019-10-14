Google持續擴大位於美國聖荷西的第二總部

因應持續增加的員工人數，以及投入更多服務發展，Google在2017年便說明將擴大辦公大樓範圍，並且在今年從Verizon手中收購包含原本Yahoo總部在內地產。而在稍早遞交文件內容顯示，Google計畫在美國聖荷西申請建造佔地80英畝 (約6萬平方公尺)的辦公大樓，其中辦公空間總和可達68萬平方公尺，相比先前規劃的60萬平方公尺增加一些，同時計畫申請建造5900個住房空間，明顯也比先前提出申請數量更多。

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不過，依照Google發言人Michael Appel表示，目前公司將部分辦公面積需求增加，並不代表最終實際使用空間，此次提出擴大需求，主要還是希望能在明年獲得正式批准前，能有更大調整空間的彈性。

由於目前投入發展業務持續增加，使得Google在美國加州山景城總部已經沒有足夠空間容納更多員工人數，同時Google也開始面臨周圍居民抗議，認為大量Google員工進駐，使得山景城鄰近交通變得更加擁擠，同時也讓周圍房價變高。

而在聖荷西、森尼韋爾等地區採購土地，其實也讓Google面臨不少批評，因此後續宣布將針對舊金山灣區投資10億美元，用於建造更多住宅空間，藉此紓緩在地居民抗議氣氛。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》