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eBay、Visa在內業者跟進PayPal 表明退離Facebook加密貨幣Libra合作

2019-10-14 10:22楊又肇

就在PayPal表明重新審視與Facebook加密貨幣服務Libra合作關係之後，包含eBay、Stripe、Mastercard與Visa也在稍早宣布將退出合作。

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在此之前，Visa便強調與Facebook此項服務合作並不具任何約束力，而此次包含Mastercard、eBay、Stripe在內業者均表明立場，強調雖然認為Facebook此項加密貨幣服務發展潛能，但現階段將把重心聚焦在其他發展項目。

或許是因為目前包含美國在內監管機構介入調查Facebook加密貨幣服務Libra運作模式，同時評估此項服務是否影響既有法定貨幣運作，為了避免遭受波及，因而選擇暫時與Facebook切割。

不過，這些業者並未否定Facebook提出加密貨幣可能帶來發展機會，只是在目前面臨諸多監管機構調查的風頭上，可能會讓自己的立場低調一些，避免遭受調查影響。

而Facebook方面則預計在10月下旬時，由執行長Mark Zuckerberg接受美國眾議院金融服務委員會質詢，並且針對Libra服務細節進行說明。

至於在部分業者表明將暫時退離投入Libra合作發展，Facebook依然期望能在順利說服美國在內監管機構，並且獲取信任之後於2020年開始推行此項加密貨幣服務，預計會由獨立運作的Libra協會持續推廣。

目前首次Libra協會會議預計在美國時間10月14日舉辦，藉時將會公布首波正式加入合作成員。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Zuckerberg

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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