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繼EC-05之後 YAMAHA再推兩款都市通勤使用電動車

2019-10-13 11:32楊又肇

在與Gogoro合作採用Gogoro Network能源網路運作的電動車EC-05之後，YAMAHA稍早宣布將在10月23日展開的東京車展展示兩款電動車，將鎖定都市間移動使用需求，並且區分125cc與50cc排氣量等級動力，分別將以E01、E02作為命名。另外，YAMAHA也將展出一款可藉由人工智慧技術閃避障礙物、可自動行走的四輪載具車輛概念設計Land Link Concept。

Land Link Concept
Land Link Concept
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其中，Land Link Concept主要是針對輔助器材運輸需求，或是應用於無人作業需求，並且具備高度移動機動性，可藉由人工智慧技術識別路況自行前進，同時自動閃避障礙物。

由於目前仍處於概念設計階段，因此接下來是否會有進一步調整，或是再作任何改變，目前都還無法確認。

而相比已經在台灣市場推出的電動車EC-05，YAMAHA預計在東京車展展出的兩款電動車E01、E02並非採用Gogoro Network能源網路系統，其中除了因為與Gogoro Network能源網路的合作目前僅限台灣地區，還包含YAMAHA在日本地區已與HONDA、Suzuki、Kawasaki在內車廠結盟，預計推動統一標準化設計。

從YAMAHA公布圖像來看，預期輸出動力等同125cc排氣量的E01將會採用充電電池設計，而輸出動力等同50cc排氣量的E02，目前看起來有可能會採用電池交換使用模式。

兩款電動車均針對都市間移動騎乘使用打造，但明顯針對不同騎乘模式使用需求設計，其中E01採用類似SMAX般車輛形式，或許會是瞄準個人通勤使用需求，而E02則可能鎖定通勤距離更短，或是商用需求。

包含Land Link Concept、E01與E02均標示鎖定全球市場需求打造，因此未來這些車款或許將會廣泛應用在全球各地區，但不確定目前已經推行EC-05車款的台灣市場，未來是否也會依照不同使用需求引進這些車款。

E01
E01
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E02
E02
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

YAMAHA

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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