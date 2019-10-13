SafeHalo系統將能阻止駕駛在行車過程分心使用手機

為了避免駕駛在行車過程中使用手機，進而造成交通事故的情況，家麻大4D駕駛技術公司Calgary提出一套名為SafeHalo的駕駛安全系統，將使車輛內位於駕駛座範圍內的手機無法使用電話撥打、接聽，以及收發簡訊功能。

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SafeHalo整套系統是以一組安裝在車輛ODB-II診斷接口的控制模組、一組放在車內的信號發送設備，以及安裝在駕駛者手機內的專用App (支援iOS與Android平台)，並且透過藍牙傳遞進行連結。

在整個系統運作期間，將會阻止除了911在內緊急電話以外的電話撥打，以及接聽功能，同時也會限制簡訊收發，而手機App也僅能在車輛停止情況下使用，藉此達成避免駕駛在車輛行駛過程使用手機效果。

就整個系統設計來看，SafeHalo更像是計程車服務企業用來管理車輛司機服務品質，以及父母用來限制子女使用家中車輛時，可能發生邊開車邊使用手機情況，造成意外事故情況。若駕駛嘗試刪除SafeHalo系統使用App，或是將控制模組移除，系統就會自動發出通知，藉此讓企業或父母知曉。

SafeHalo系統預計會在今年年底前正式推出，並且以低於100加幣的年費訂閱使用。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》