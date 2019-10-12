uberPET開始在美國推行 讓使用者能更容易帶著寵物搭車出遊

Uber稍早宣布將在美國境內測試名為「uberPET (優步寵物)」的乘坐服務，將讓使用者能更容易找到願意讓隨行寵物上車的服務司機。

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由於並非所有提供車輛搭乘服務的Uber司機都願意讓使用者隨行帶著的貓、狗，或是其他寵物上車，因此在「uberPET」服務中，將可讓使用者額外支付一些費用吸引願意接單的司機提供搭乘服務，而不介意寵物上車隨行的司機也能在服務選項中勾選「uberPET」，藉此增加更多收入機會。

依照Uber說明，除了可能會在費用上額外加計3-5美元 (依照城市而定)，其他使用模式大致上與一般uberX沒有差別，而基本上諸如狗、貓之類的寵物並不一定需要使用寵物籠攜帶，但特定寵物如鳥、魚則會建議使用籠子或魚缸等形式攜帶。

至於使用者可同時攜帶寵物數量並沒有具體限制，主要還是交由提供車輛乘坐服務的司機全權決定，而如果在乘車過程發生寵物在車上便溺，或是抓壞車上物品的話，使用者則必須依照情況賠償司機，但寵物毛髮掉落問題則不在此限。

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實際上，Uber很早之前就已經先在美國以外地區提供此項服務，例如新加坡地區早在2017年就開始提供，而包含巴西、墨西哥等地區也都有此項服務，此次帶回美國境內使用，顯然也是看見許多人有此類需求。

以整體使用體驗而言，這樣的設計將可避免使用者透過Uber服務叫到車之後，結果面臨司機不願意讓使用者的寵物一同上車，導致必須取消訂單的尷尬情況。而藉由增加「uberPET」選項，更能符合更多使用者乘車需求，並且讓願意提供服務的司機可以合理獲得額外小額收費。

此項服務預計會先前從10月16日於美國奧斯汀、丹佛、納許維爾、明尼阿波利斯—聖保羅都會區、費城、鳳凰城，以及坦帕灣在內地區提供服務，使用者將能直接在更新後的Uber App中發現此項服務選項。

點選「uberPET」服務之後，系統同樣會依照使用者乘車需求計算路程、相關費用，以及預計抵達時間，讓使用者能更方便跟著自己的寵物一同出遊。

但要留意的部份，在「uberPET」服務中並未包含針對寵物提供的保險項目，目前Uber服務所提供保險主要還是僅針對使用者設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》