微軟讓眾人均可上網計畫Airband 預計擴展至非洲、拉丁美洲與亞洲部分地區

針對旗下讓更多人可輕易上網的Airband計畫，微軟計畫接下來將會擴展至非洲、拉丁美洲與亞洲部分地區，並且訂下在2022年7月底之前讓全球超過4000萬名人可以順利上網，避免在上網條件不佳情況下失去市場競爭能力。

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即便目前全球絕大部分地區已經有網路資源覆蓋，但依然有超過一半左右人口無法順利使用網路，其中因素除了網路基礎建設資源不足之外，還包含因為經濟因素導致無法透過網路資源獲取知識，或是藉由網路資源成長。

為了縮減這樣的數位落差，先前包含Google、Facebook在內業者都已經提出不同方案，藉此讓更多人可以順利接觸網路，而微軟方面也早在2017年開始推動Airband計畫，希望讓更多人能藉由網路便利縮減數位落差。

在先前藉由電視廣播閒置頻譜頻寬讓更多人上網後，微軟宣布將進一步把Airband計畫延伸到非洲、拉丁美洲與亞洲部分地區，接下來將會先進駐拉丁美洲與非洲撒哈拉沙漠以南地區，並且計畫與在地網路服務商合作。

而詳細作法，則預期與先前在美國境內作法相同，都會透過閒置電視廣播頻譜作為網路傳輸頻寬，並且讓更多人能以可以負擔的費用使用網路服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》