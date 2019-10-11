蘋果強調Apple Card高度安全 仍傳遭盜刷

2019-10-11 08:28 聯合新聞網 楊又肇



有使用者表示自己的Apple Card遭人盜刷使用。圖／摘自發表會 分享 facebook

雖然蘋果強調Apple Card的安全強度足以避免盜刷，同時也說明實體卡片上不會註記卡號、CVV安全碼，僅會顯示使用者個人姓名，不會發生信用卡卡號遭人盜用問題。不過，稍早還是有使用者表示自己的Apple Card遭人盜刷使用。

依照9to5Mac網站報導，名為David的網站讀者表示自己持有的Apple Card在未遺失情況下，發生卡片在幾百英哩遠的地點遭盜刷情況，而在與蘋果聯繫之後卻未能即時給予答覆，僅表示將會持續對此進行調查。

在此之前，蘋果強調Apple Card服務機制將會以高度加密技術保護，同時實體卡片部分不僅未在卡面註記卡號、安全碼等資訊，就連卡片本身要複製也有一定難度。不過，顯然Apple Card再怎麼難以複製，因此是透過磁條、晶片方式使用，因此仍有一定可能會被系統複製，進而產生盜刷情況。

目前看起來，Apple Card可能還是透過Apple Pay綁定使用模式較為安全，但畢竟有不少通路地點仍以信用卡消費居多，這部份就可能要看蘋果如何持續推廣Apple Pay消費模式，並且強化防護實體卡片避免盜刷。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》