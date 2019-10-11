無法找到可行商業模式 Dyson最終取消電動車發展計畫

2019-10-11 08:18 聯合新聞網 楊又肇



Dyson公布取消電動車相關發展計畫。路透 分享 facebook

先前不僅對外證實將投入電動車研發，後續也公布相關技術專利、宣布建立工廠，甚至也準備專屬測試跑道，讓眾人期待將會如何藉由吸塵器相關技術打造電動車之後，Dyson卻在稍早公布說明中取消相關發展計畫。

在一封由James Dyson爵士署名的公開信件中，Dyson確定將取消其電動車發展計畫，原因為目前仍無法找到可行的商業模式。

因此，Dyson接下來將會關閉位於英國與新加坡的研發機構，並且將相關資源移轉到固態電池、感應元件設計，以及包含電腦視覺、機器人、人工智慧在內技術領域發展。而在相關團隊解散之後，Dyson預期會將受影響的523名員工移轉到既有家電部門，或是協助安排相關轉職協助。

Dyson在2017年證實投資20億英鎊 (約新台幣780億元)發展電動車與電池技術，並且在2018年宣佈於新加坡建造電動車生產工廠，預計最快可在2020年至2021年推出旗下首款電動車產品，而後續公布的專利內容更顯示首款電動車將以休旅車形式呈現。

不過，在James Dyson爵士確認取消發展計畫後，顯然Dyson投入發展的電動車將胎死腹中，但先前從英國政府取得的1600萬英鎊電池技術研究資金，預期仍會持續用於電池技術發展，藉此應用在未來無線家電等產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》