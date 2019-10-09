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加速推動自產電池 Tesla收購加拿大電池生產設備製造商Hibar Systems

2019-10-09 12:35楊又肇

在相關文件內容顯示Tesla已經悄悄收購位於加拿大的電池製造設備與工程技術公司Hibar Systems，有可能以此強化本身電池自製能力。

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Hibar Systems主要業務包含製作生產可用於混合動力車輛、筆電等產品使用的電池生產設備。不僅在美國境內持有產線資源，Hibar Systems在歐洲、南韓、日本、馬來西亞與中國境內也均有產線分布。

而此次傳出由Tesla收購，顯示將使Tesla有更大能力生產自有電池產品，藉此降低仰賴Panasonic在內電池生產製造廠商比重。

在此之前，Tesla已經證實以2.18億美元收購電池技術公司Maxwell，同時也暗示將自行生產電池產品，以利降低外部電池供應需求，同時也能讓車輛成本更容易獲得控制。

而在近期對外職缺招募中，Tesla更透露將在美國加州境內Fremont建造全新電池產線，另外也計畫在科羅拉多州招募電池技術人才，顯示Tesla確實準備自行生產電動車使用電池，甚至也能應用在旗下更多電力蓄存設備。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Tesla

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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