SHOPLINE：台灣網路開店族群以大台北地區、銷售流行衣飾為首

SHOPLINE稍早公布2019年上半年《網路開店白皮書》，其中透露台灣網路開店業者高達60%年齡層落在26歲至35歲之間，並以包含台北市、新北市與基隆在內的大台北地區作為主要團隊聚集地，同時創業首選則以佔比超過30%的「流行衣飾」為主，其次則為「食品飲料」與「生活家居」類型居多。

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依照白皮書顯示，在電商市場競爭日趨激烈之下，電商業者開始朝向結合實體通路的虛實垂直整合，以及橫向發展的跨境電商服務，更有超過50%業者計畫朝向O2O全通路佈局發展，藉次達成更完善的虛實整合經營模式。

另外，在此次公布白皮書中，更顯示許多業者在節慶促銷手法中，會透過免運、%數折扣，或是固定金額折扣等方式做為主力促銷手段，而近6成店家會將品牌官網與Facebook粉絲專頁串接，透過社群宣傳品牌。

隨著網路商店營運狀況越趨穩定，有5成僅經營網路商店的業者表示有意願在一年內拓展實體門市，並且發展全通路銷售規模，其中原因除了拓展銷售據點，更包含能夠透過通路實際接觸消費者，第一線了解銷售狀況。

SHOPLINE台灣區跨境經理謝燦遠表示，「透過我們的數據觀察，近3成SHOPLINE的店家用戶已經有過處理海外訂單的經驗。SHOPLINE自2018下半年開始耕耘品牌電商的跨境服務，海外訂單在今年二月起展現持續成長的動能，其中最大訂單來源以鄰近的香港為大宗，而喜歡台灣文化的馬來西亞居次。接下來，SHOPLINE也將持續精進跨境服務，提升店家海外訂單佔比，帶領台灣品牌電商成功賣出海外，拓展新市場。」

而SHOPLINE表示，店家可以透過使用SHOPLINE O2O解決方案，藉由Kiosk會員整合工具讓消費者在門市完成會員註冊、快速集客，同時也能透過iPad POS系統串聯線上網店與線下門市的會員、存貨、銷售等數據，並且利用Shoplytics數據分析中心即時分析品牌營運狀況，如此即可讓店家取得完整的消費者輪廓，進而可透過購物行為打造更符合個人化的行銷策略。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》