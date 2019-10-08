被道歉風波下企業如何自處？參考Google顛簸「重返中國」之路

當美中關係愈來愈嚴峻，一連串「被道歉」風波下，企業其實可以參考 Google 之前試圖「重返中國」的前路。

▲Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像 分享 facebook

NBA 休士頓火箭隊總經理摩瑞（Daryl Morey）近日在推特發表支持香港的口號圖片，引起中國網友抗議；而 NBA 經過多年經營，終於在中國市場所創造的數十億美元商機，因為一則「撐香港」推文影響，使 NBA 過去所投入的時間、金錢成本都陷入危機。

自從中美貿易戰開打，再加上香港反送中運動愈演愈烈，現在無論美國企業是否為貿易主戰場內的科技公司，都不免受到影響。蘋果本週就將香港、澳門最新 iPhone 版本裡的中華民國國旗 emoji 拿下，避免得罪中國境內龐大的果粉們；總部位於美國的航空公司也更改官網預定班機時的下拉選項，將台灣桃園國際機場拿掉國籍，避免因爭議而使飛機無法進入中國領空。

雖然身為美國企業，但龐大中國市場吸引力也讓這些企業得在兩邊之間努力取得平衡，但真的能取得平衡嗎？TechCrunch 評論認為，從現實面來看，想要「兩面兼顧」其實不太可能。要不就傾向中國市場，要不就乾脆放棄，或許還比較容易生存。

例如，PayPal 就是明顯傾向中國市場的企業，上週剛宣布將透過收購 GoPay 正式進入中國，成為中國高度數位化後的第一間外國支付業者。MSCI 也在過去一年裡，將愈來愈多權重轉移到中國股票上，為中國企業帶來數十億美元收益。LinkedIn 則在中國市場積極進行言論審查，但之前也被爆出已成為中國吸收海外間諜的平台。

而從十年前就嘗試進入中國市場、卻走得起起伏伏的巨頭 Google，則是另一種版本的故事。Google 之前試著鞏固自己在中國地位，但經過一連串針對政治異議人士 Gmail 信箱的駭客攻擊事件後，於 2010 年宣佈退出中國市場，將使用者重新定向到 Google 在香港的搜尋引擎系統。

Google 正式退出後，再也沒有與中國市場接觸的機會。此後，除了前面提到的 LinkedIn，也很難看到其他美國知名科技公司能跨足中國市場。

雖然如此，Google 的高階主管、股東們可能內心還是放不下中國。為了「重返中國」，Google 曾在 2017 年進行「蜻蜓計畫」（Dragonfly），私下開發符合中國市場民情的「言論過濾版」搜尋引擎。但在 2018 年 8 月，這項計畫就被美國網路媒體 The Intercept爆料，便嘎然中止。

評論認為，中國官方政府的規定非常強硬，Google、聯合航空甚至蘋果公司都沒辦法撼動，就連美國總統川普砸了數百億美元的威脅性關稅措施，也無法削弱中共的政策立場。

既然如此，倒不如參考 Google 後來的情況。當 Google 放棄中國市場後，「塞翁失馬焉知非福」，反而使 Google 近十年來不需擔憂威權主義何時會伸手影響商業運作，也能更關注在網際網路的開放性、言論自由上。

在當前「被道歉、被消失」的敏感時機，或許這樣的決策，能成為像 NBA 這樣企業的參考解決方案。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》