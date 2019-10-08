專找遊民、不知情學生？Pixel 4 發表在即 Google臉部搜集計畫喊卡

為了強化臉部辨識功能 Google 展開臉部資料搜集田野計畫，卻被爆出專找遊民、不知情大學生，目前暫時將計劃中止了。

圖擷自 firebase.google.com 分享 facebook

Google 預計在 10 月中正式發表旗艦款智慧型手機 Pixel 4，之前官方證實將搭載更快速的臉部辨識解鎖功能，也對外宣傳可以從各個角度直接辨識，不再需要把手機擺在臉部正前方，讓不少人相當期待。

為了讓臉部辨識技術更成熟，Google 也開始進行臉部資料蒐集的田野計畫，直接在美國城市以5美元禮券作為報酬，請路人提供臉部掃描。但日前《紐約每日新聞》（New York Daily News）揭露，一家 Google 承包商不只將這樣的測試計畫用在亞特蘭大（Atlanta）無家可歸的遊民身上，還以「測試新 App 為名」欺騙不知情大學生參加。因此，Google 決定暫時取消這項備受爭議的田野計畫。

根據 TheVerge 報導，Google 推行這項計畫的初衷，的確是希望強化臉部辨識功能，避免因為現階段臉部辨識演算法的侷限，讓有色人種、女性的臉部辨識準確率都低於白人和男性。

但在《紐約每日新聞》揭露前面爭議後，Google 也立即中止該計畫並展開調查。Google 回應，報導中所提到的該名承包商的確是與他們合作的企業，但 Google 有要求研究人員在徵求受試者時，必須清楚告知對方此為臉部辨識計畫的一環。因此，如果承包商被指控的情事屬實，或許 Google 可以迴避一些責任。

不過，Google 只是在調查期間喊卡，不一定會永久終止這項計畫。

有趣的是，評論還特別強調，Google 似乎是在收到亞特蘭大市檢察官 Nina Hickson 所寫的措辭強烈 e-mail，指控他們為了商業利益利用無家可歸的弱勢族群，因此 Google 才趕緊站出來滅火。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》