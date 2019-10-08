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Toyota透過虛擬實境「手把手」訓練機器人學習更細膩動作

2019-10-08 09:07聯合新聞網 楊又肇

雖然目前針對機器人的學習訓練，NVIDIA已經提出包含Isaac虛擬化平台在內方式，藉由虛擬化方式讓機器人能在短時間完成大量動作指令學習，但如果要讓機器人能進一步學習更細膩動作的話，基本上還是要透過人為修正。而Toyota研究所 (TRI,Toyota Research Institute)則是藉由虛擬實境方式，讓訓練者可以透過機器人視角，「手把手」教導正確動作細節。

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之所以希望機器人能完成更細膩動作，自然是期望機器人可以正確握住門把，並且完成開門，或是將杯子抓起、移動，甚至未來能進一步完成更多諸如居家看護，或是需要更多細微操作的危險場所應用需求。

而透過虛擬實境形式進行訓練，將可讓訓練者透過機器人視角，藉此即時修正機器人錯誤操作情況，同時也能更快讓機器人學習正確的動作細節，另外也能更容易讓機器人學習不同情況的應對方式。

除了藉由虛擬實境訓練，Toyota研究所此項訓練設計更讓機器人可透過電腦視覺學習物件與物件之間互動關係，而非透過位置記憶方式決定互動模式，因此不會產生物件位置改變，導致機器人無所適從情況。同時，一旦完成一台機器人訓練，系統也能透過網路同步方式，讓所有機器人學會相同技能。

Toyota研究所表示，此項訓練並非特定產品概念設計，而是訓練模式的原型設計，讓更多機器人可以透過不同訓練情境學習不同應用方式，藉此完成更多原本需要人類精密操作的工作事宜。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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