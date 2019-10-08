Uber Eats進駐全台15座城市 攜手c!ty’super推行高檔生鮮品外送服務

Uber Eats今年7月初宣布進軍基隆、台南，並且藉由功能升級提高服務效率，更在後續宣布與全家便利商店合作店到宅商品外送服務後，今日 (10/7)再次宣布進駐雲林、苗栗、屏東、宜蘭、花蓮在內5座城市地區，更宣布攜手c!ty'super推行高檔生鮮品外送服務，讓Uber Eats服務可以銜接更多外送市場需求。

分享 facebook

包含此次新增5座城市，Uber Eats目前已經在台進駐15座城市，同時也已經讓更多人習慣小錢代勞的外送服務便利體驗，進而開始增加更多餐飲外送商機，更帶動各地區餐飲業銷售機會，以及更多外送服務人員工作機會。

由於外送服務帶來便利，更多人甚至可以藉由Uber Eats服務累積評價確認餐廳好壞與否，避免踩雷。除此之外，更多人也藉由外送服務解決外出尋找餐廳，或是等候點菜，進而能夠節省更多用餐時間，附帶地也讓更多人能將這些時間用於更早將手上工作完成。

進駐台灣累積滿三週年，Uber Eats目前已經從最初100多家合作餐廳數量，成長到與近9000家餐廳合作規模，同時也在全台15座城市提供餐飲外送服務，並且擴大推出與全家便利商店，以及攜手c!ty'super推行高檔生鮮品外送服務，未來將會進一步擴展更多餐飲外送服務應用。

例如預計10月底開始與city'super的合作，讓更多消費者能藉由Uber Eats服務輕鬆採購超過200項國內外生鮮、乾貨商品，讓無暇前往city'super採購的消費者也能簡單透過服務採購日常用品，同時未來也不排除與更多服務銜接，藉此擴展Uber Eats服務發展。

另外，與Uber Eats服務合作餐飲業者更可透過累積外送服務數據，藉此判斷潛在客群所在，進而以此擬定未來展點參考，或是作為未來行銷使用，讓餐飲業者能更容易挖掘全新客群。

配合此次宣布在台擴大發展，Uber Eats更宣布從即日起至10月31日，每筆訂單金額滿120元，輸入「嚐鮮免運」優惠碼即可享免外送服務費優惠。另外，Uber Eats更首度在台祭出限量的Uber Eats VIP卡，即日起至11月8日，只要於官方臉書粉絲專頁參與「發掘台灣在地美味@Uber Eats」留言活動，即有機會獲得限量Uber Eats VIP卡，每張提供Ω可使用於平台點餐使用的萬元點餐金。

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》