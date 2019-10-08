Gogoro獨家與7-ELEVEN合作預購Gogoro 3 Plus新色「芝麻灰」

除了過去與7-ELEVEN攜手合作GoStation電池交換站站點，Gogoro稍早更宣布將與7-ELEVEN獨家合作Gogoro 3 Plus新色「芝麻灰」預購活動。

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此次獨家與7-ELEVEN合作的Gogoro 3 Plus全新車色「芝麻灰」預購活動，將從即日起於全台超過5500家的7-ELEVEN門市內ibon開放限量500台預購，凡於10月7日至24日間完成預購，並且預付新台幣500元訂金，接著在10月底前持發票及取貨聯至全台Gogoro門市完成購車，即可在交車時加贈Gogoro不鏽鋼冷水杯。

目前Gogoro在全台地區已經累積推出Gogoro 1、Gogoro 2、Gogoro 3與Gogoro VIVA四款車系，並且累積銷售超過20萬台，同時也與7-ELEVEN在內便利商店合作擴展GoStation電池交換站，讓Gogoro系列車款使用者能更便利更換電池。

而此次與7-ELEVEN獨家合作車系新色預購，更意味未來Gogoro銷售管道將額外與便利商店體系銜接。在此之前，Gogoro除了透過實體門市銷售車款，更與遠傳電信合作電信資費綁約銷售，同時也加入線上電商、連鎖量販店在內銷售管道，藉此吸引更多人購車。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》