Waves在台成立實驗室 就近與台灣業者推動音訊應用產品

針對專業與消費性電子提供音頻技術與測試資源的Waves，今日 (10/7)宣布繼美國加州、以色列之後，首度在台設立全新測試實驗室，其中包含4座ETSI測試實驗室，以及一個特別設計的無響室，主要用於更精確的聲學測量。

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而這些實驗室設立目的，更包含測試智慧音箱，以及其他行動設備上的語音通訊和自動語音識別技術，並且與Dell、宏碁與Qualcomm在內業者攜手合作，另外也能與更多代工業者就近合作，藉此擴大聲音技術在物聯網設備的應用發展。

此次在台設立的5個實驗室，其中4座ETSI測試實驗室均以台灣高山如阿里山 (ALI)、中央山脈 (CENTRAL)、玉山 (JADE)與雪山 (SYLVIA)為名，並且依據貝爾聲學科技 (PAL Acoustics Technology)規格打造，而無響室則採用最高噪音隔離等級 (NIC)達74的規格設計。

依照Waves說明，包含中央山脈、玉山與雪山實驗室均針對Waves Maxx和Waves Nx聲音技術測試打造，另外也能進一步針對微軟Teams、Skype、Cotana，或是亞馬遜旗下Alexa在內語音應用軟體設備進行認證與驗證。

藉由讓台北實驗室具備與認證實驗室相同水準的測試設備，並且可提供音訊技術調校協助服務，不僅能減少廠商產品送驗取得認證所需流程、時間，同時也能透過就近提供技術資源，協助廠商能更快開發全新生聲音應用產品。

Waves消費性電子事業部門執行副總裁兼總經理Tomer Elbaz表示：「在Waves消費性事業部成立十週年之際，我們的新實驗室為公司和關鍵服務的縱向整合奠定了一個重要的里程碑。我們在台北的新設施更將確保Waves提供最可靠的技術，以在消費性設備上提供最佳的聲音，語音和音頻體驗。」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》