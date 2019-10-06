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跨入臨時雇員媒合市場，Uber Works正式在芝加哥上線

2019-10-06 15:25楊又肇

Uber稍早宣布將藉由本身平台資源，正式推出名為Uber Works的臨時雇員媒合服務。

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早在去年時候，Uber就已經在洛杉磯進行早期測試，同時也在芝加哥地區推行幾個月的服務運作體驗，目前則是正式上線運作，成為Uber全新業務項目之一。

Uber Works的服務形式，有點類似目前Uber EATS餐飲外送媒合服務，只不過是將餐飲外送換成臨時雇員，讓有臨時工作需求的人可透過此項服務尋求合適人員，同時也能讓可提供工作服務的人快速藉由此項服務找到工作機會。

此項服務預計先在美國芝加哥地區上線運作，讓有臨時雇員資源需求的雇主可以藉由此項服務發送包含工資、工作地點，以及所需技能的工作細節，而Uber方面也會針對參與此項服務的臨時工作人員進行背景調查，以及相關技能評估，讓雇主能安心透過Uber Works服務尋求臨時工。

相比傳統透過刊登廣告尋求臨時雇員的方式，Uber認為透過本身平台媒合，將能讓雇主更有效率且安全地雇用臨時工作人員，同時也能讓透過臨時工作賺取工資生活的人，可以更快找到合適工作，進而縮減尋找合適工作所需花費時間、成本。

不過，此項服務也可能面臨一些法令上的問題，例如在此項服務中提及的臨時雇員，並非正式員工身分，這部份顯然就會與加州近期通過法案要求獨立承包商必須將合作工作人員視為正式員工，例如Uber或Lyft旗下合作服務司機都必須能獲得等同正式員工待遇，因此Uber Works服務未來或許會因應現行法令進行調整。

而類似應用服務，其實Google很早之前便曾接手Homejoy居家服務搜尋媒合平台，讓使用者能透過網路媒合方式更快找到可提供居家清理、修繕，或是照護等臨時工作人力。

在Uber Works服務中，則額外提供選擇實際所需人員規模、服務類型，同時本身也將與臨時人力資源承包商合作，藉此讓Uber服務平台可化身臨時雇員或專業人力資源媒合平台。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Uber芝加哥

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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