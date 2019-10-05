翻轉傳統語言學習模式，VoiceTube目標成為亞洲最大語言教育科技平台

2013年成立，並且主打以生活化影音素材學習，讓語言能力更容易獲得提昇的VoiceTube，稍早宣布獲得包含數位經濟基金 (Digital Economy Fund)、台日二號基金 (Golden Asia Fund II, L.P.)、柏瑞國際資產管理、資鼎中小企業開發股份有限公司，以及新加坡上市公司和通創投在內資金挹注。

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此次由數位經濟基金、台日基金及資鼎中小企業開發股份有限公司領投的A輪資金，總金額約達新台幣1億元。VoiceTube表示，此次獲得新一輪資金將會運用於市場拓展、強化產品技術與開發，以及人才招募，預期成為亞洲最大語言教育科技平台。

除了台灣市場，VoiceTube也已經將產品服務拓展至日本及越南等東亞國家，目前服務平台更累積超過7萬多部的英語學習素材，全球註冊用戶數也超過360萬，在日本地區用戶更超過25萬，每⽉平均有超過150萬名月活躍用戶，而今年上半年營收更超過去年全年營收總額。

接下來將會聚焦打造亞洲最大語言教育科技平台，預期藉由開放群眾外包、讓用戶自行選材、翻譯製作的影片，以及透過專業素材研發團隊精心打造的進階學習方案，透過科技輔助讓語言學習達成更好效率。

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目前除了透過看影片方式學習英文，更可藉由人工智慧分析發音，藉此讓使用者能以正確發音進行口說，另外也提供可讓使用者在短時間以系統化方式加強英語能力的VoiceTube HERO進階英語學習課程，以全球熱門影片作為題材、搭配聽說讀寫題型，系統更能依照使用者程度與學習曲線，自動化建議難易度和複習機制，目前已有近3萬名用戶訂閱。

VoiceTube 共同創辦人暨營運長蔡豐任表示，「VoiceTube 預計今年營收將達去年3倍，展望 2020 年，預期全球註冊用戶可望上看500萬人！同時，未來我們將持續維持台灣市場第一的優勢，也目標成為日本市場第一的英語教育科技平台。一路走來感謝支持我們的使用者，我們堅信透過技術和優質內容，讓人們能從生活化的情境享受語言學習，翻轉傳統語言教育模式，期待與更多用戶及合作夥伴攜手，開創語言教育科技的下一個世代。」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》