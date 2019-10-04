凋零？微軟CEO：Windows作業系統不再是集團未來

▲Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像 分享 facebook

微軟本週推出 Surface 系列新產品，其中最引人注目的，是雙螢幕手機 Surface Duo 和雙螢幕筆電 Surface Neo。而微軟執行長 Satya Nadella 接受媒體採訪時更表示，Windows 作業系統不再是微軟核心，將把未來重心放在應用程式和相關服務上。

這次，以「手機製造商」角色重回智慧型手機市場

根據 The Verge 報導，Satya Nadella 指出，微軟將放掉對作業系統平台的執著，也期望使用者未來不只是為 Windows 或 Android 等系統平台開發 App，而可以為 Duo 和 Neo 來開發 App。

自從 Satya Nadella 接任執行長後，五年多以來，他一直帶領微軟轉向雲端以及 AI 人工智慧發展。去年也改組微軟 Windows 部門，導致前 Windows 執行長 Terry Myerson 離職。

雖然 Windows 現在仍然是微軟的一項重要業務，但對該公司來說，Windows 不再是「未來」。相較之下，Satya Nadella 更關注微軟開發平台 Microsoft Graph，因為這個開發平台架構在 Office 365 API 上，可以將服務與微軟旗下 Windows、Office 365 以及 Azure 的產品相互整合。而微軟似乎也打算與 Google 攜手合作，將 Microsoft Graph 與 Android 進一步結合。

儘管在此次 Surface 活動上，微軟並沒有公開與 Google 合作細節，但最新發表的雙螢幕手機 Surface Duo 卻採用了 Android 作業系統平台。

這代表的關鍵訊息是：曾經以行動作業系統 Windows Phone 試圖進入智慧型手機市場、但在 2017 年黯然退場的微軟，這次放掉身為「作業系統王者」的包袱，以純粹的「Android 手機製造業者」定位，回歸智慧型手機市場。

Windows 不死，只是凋零

然而，當被問到這是否代表「Android 將是微軟的未來」時，微軟產品長 Panos Panay 則一連說了 8 個「no」否認。他表示：「我們只是站在使用者角度出發，把合適的作業系統放在合適的產品上。以多數行動裝置的外觀尺寸來說，Android 是最合適選擇；但如果使用者拿的是大尺寸裝置，Windows 就比較適合。」

或許對企業客戶來說，Windows 作業系統仍然是重要產品，因為這些客戶還是仰賴桌機的應用程式，例如：Microsoft Office 等；只是，隨著愈來愈多的運算逐漸轉移到行動裝置上，各種應用程式也愈來愈跨平台。在這股行動趨勢下，就連微軟都在五年前順應潮流，開發 App 版本的 Office。

過去，微軟一直在 Windows 系統中阻擋 Google 相關應用，Google 也在 Windows Phone 用自己的方式回擊，而這樣「兩強交戰」的時刻似乎來到休兵、甚至握手言和的階段。

評論認為，現在Windows 正在微軟的業務重心排行榜裡慢慢下滑，微軟幾乎已經將 Android 視為 Windows 的行動版本，未來這兩家科技巨頭的合作關係如果順利，或許不久後我們就能在 Windows 作業系統上看到更多優質且使用順暢的 Google 相關應用。

Windows 不死，只是凋零。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》