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5G讓公務員笑了！10幾層樓高監視器 Zoom-In到河裡硬幣

2019-10-04 17:10INSIDE

Zoom-In 到連水裡每枚硬幣都看得明明白白的狀況，公務員也笑著說「若到了 5G 正式商轉，連上面幣值文字都能看得一清二楚呢。」

Photo Credit：INSIDE/Chris 攝影
Photo Credit：INSIDE/Chris 攝影
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INSIDE 接受南韓首爾市官方邀請，參訪了「TOPIS」首爾交通中控中心。

先說結論：TOPIS 有的功能，像即時車流狀況、施工地圖...等等，台北市的交控中心控制台都有；但首爾 TOPIS 做到的程度更細緻、更精確；同時，也更「硬」。

不囉唆，先舉一個最明顯的例子給大家，下面這三張都是同一台攝影機：

Photo Credit：INSIDE/Chris 攝影
Photo Credit：INSIDE/Chris 攝影
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這第一張照片是位於首爾清溪川的監視攝影機，高度約10幾層樓左右，可以用來監測清溪川周遭的交通狀況。

Photo Credit：INSIDE/Chris 攝影
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但只見首爾 TOPIS 的楊允桂為我們示範，把鏡頭轉到了清溪川正上方來看看河的狀況。

Photo Credit：INSIDE/Chris 攝影
Photo Credit：INSIDE/Chris 攝影
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然後就 Zoom-In 到連水裡每枚硬幣都看得明明白白的狀況，楊允桂也笑著說「若到了 5G 正式商轉，連上面幣值文字都能看得一清二楚呢。」

首爾 TOPIS 位於地下三樓，並由一層厚厚防爆門守護；官方也要求記者們不得攝影，原因就是 TOPIS 設計時還考慮了戰爭、恐怖攻擊時需求，為了應付極端狀況所設計的；從 1998 年開始，TOPIS 與首爾市交通系統大更新了兩次，現在已是用 4G 所打造的第三代智慧交通控制中心。

事實上首爾人口移動量十分龐大（人口約 977 萬），根據 2018 統計，每日人口移動量進出合併計算，平均可到達 1016 萬，進出的交通載具（含自用車、大眾運輸）也有 300 萬，如此巨大的交通量，也讓首爾市政府不斷嘗試各種科技打造交通監控系統，並實際改善交通問題。

那交通系統「最基本」的攝影機，首爾有多少呢？楊允桂向我們介紹，像上面一般使用於路況監測的就有 3 萬台，另外專抓超速攝影機也有 1 萬 5 千台；另外還有專門使用在緊急犯罪防治，市民難以察覺但一般狀況不會使用的 850 台針孔攝影機。

當然，每個行政區車流進出量，以及平均速度也在掌握之中。Photo Credit：...
當然，每個行政區車流進出量，以及平均速度也在掌握之中。Photo Credit：INSIDE/Chris 攝影
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但除了「量」驚人，首爾市更是對交通狀況的「質」下了苦工，這 4 萬 6 千台攝影機藉由自動追蹤系統串連之下，每台車只要被看到超速、違規發生，最慢五秒內就能探測、鎖定追蹤並且串連警方，自動告發；如果發生嚴重超速，系統甚至會偵測車輛位置，把它附近的號誌自動轉換成紅燈。

只要白天，每台車車牌基本上都能看得一清二楚。Photo Credit：INSID...
只要白天，每台車車牌基本上都能看得一清二楚。Photo Credit：INSIDE/Chris 攝影
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當然告發違規只是其中一部分，TOPIS 對首爾市民最重要的功能還是在於呈現即時路況；像下圖不只可以看到即時壅塞，也可以看到筆者所在的世宗大道附近，就可以看到附近有遊行、活動，讓駕駛人事先規劃道路。

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重要路況都會透過 Twitter 傳播。Photo Credit：INSIDE/...
重要路況都會透過 Twitter 傳播。Photo Credit：INSIDE/Chris 攝影
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另外除了日常車輛進出，TOPIS 也透過 T-money（就是他們的悠遊卡、一卡通）的刷卡紀錄、計程車是否跳錶，即時掌握每台公車、計程車的交通狀況。有搭過首爾公車的讀者應該知道，他們數位站牌除了可以顯示每班到達時間，甚至也能掌握這台車擁不擁擠，其中應用的技術，正是 T-money 的即時刷卡紀錄。

這麼龐大的中控中心，但由於系統建構已經完善，楊允桂介紹只要 8 位人力就負擔日常運行作業；不過接下來 TOPIS 很快就要導入 5G，首先先建構上圖所提到的「5G HD 即時地圖」，此外，他們也在上岩等地區開始在實際道路上，展開無專用道路的5G無人駕駛公車實驗。

說了這麼多，你可以清楚感覺到：TOPIS 真正傑出的地方在於收集、反應資料的速度相當快速、精確；而這些資料，首爾市政府卻也不吝嗇提供給民眾。像首爾每個地鐵、巴士路線每天的搭乘人流數字都會更新，相當具商業價值；但只要申請，事實上所有市民都能拿到。（台北也有，但一般大眾最多只能看到「每月」的數字，無法看到「每日」。）

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

首爾公務員攝影南韓5G

INSIDE

INSIDE 是台灣科技媒體領導品牌，成立於 2009 年 11 月底，係由一群熱愛網路的人所成立的共筆部落格。 我們專注於觀察創新、科技、新媒體與網路的趨勢發展，報導新創公司、創業家、網站、行動平台、社群媒體、行銷與數位內容。
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