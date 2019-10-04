觀點／高度簡化的Gogoro VIVA 會是Gogoro躍進下一步的跳板嗎？

針對近期剛揭曉的第四款車型設計Gogoro VIVA，Gogoro設計總監王松富「水哥」，進一步分享實際設計緣由，並且強調在這次車輛設計中採用高度簡化的設計想法。而在短暫的市區試駕之後，筆者對於Gogoro此次推出的車款也有一些想法，猜測在Gogoro VIVA上的設計，是否會成為Gogoro躍進下一步的關鍵。

騎乘動力等同50cc燃油車的Gogoro VIVA 分享 facebook

高度減法，其實帶來更多可能

若從第一款Gogoro 1車型設計來看，其實就是一個三角形，騎士位於三角形的頂角，前後兩個角則分別代表前輪與後輪，並且呼應Gogoro 1重心居中的設計理念。而在Gogoro 2的時候，則是將三角形三個角去除，變成一個六角形，因此也呼應Gogoro 2身形較長，並且可以容納兩人舒適乘坐的使用特性。

在Gogoro 3的時候，則是將六角形進一步拉長，使其稍微變形，並且透過減法進行「輕量化」，同時也採用大量PP塑膠材質，因此也讓這款車型價位比Gogoro 2更加親民。

Gogoro設計總監王松富「水哥」解釋Gogoro各個車款設計理念 分享 facebook

而到了Gogoro VIVA，除了刻意避開數字諧音較不吉利的「4」，進而採用義大利文的「VIVA (歡呼)」，並且讓這款車型定調更適合大眾使用，因此在高度簡化車身設計之餘，Gogoro更提供數百款配件讓使用者選搭，藉此創造超過150萬種配件搭配組合，讓使用者的每一台Gogoro VIVA都能呈現不同風格，但是又維持一定識別效果。

至於此次Gogoro VIVA的設計引起不少討論，王松富表示其實許多情況都是在原本預想中出現，但是一旦讓人在腦海中留下深刻討論印象，就能快速與Gogoro VIVA產生連結，這也就是為什麼Gogoro後續甚至自行提出將交通錐與Gogoro VIVA結合的圖像內容，為的就是希望這款車能在更多人的腦海中留下記憶點。

在Gogoro VIVA設計過程中，其實曾經透過許多草圖想像各類應用場景，進而建構實際打造車款 分享 facebook

Gogoro內部曾經假想過的Gogoro VIVA可能應用面貌，當然這些並不是正在研發配件 分享 facebook

為了增加市場使用者記憶點，Gogoro甚至自己跳下來大開Gogoro VIVA的玩笑，希望讓這款車輛能在更多人的腦海中留存，也許這些人不會記住Gogoro VIVA的正確名稱，但一定會記下交通錐等描繪印象 分享 facebook

Gogoro VIVA設計，簡單說起來就是「EASY」，其中「E」代表Elegant (優雅)，「A」代表Attitude (態度)，「S」代表Smart (智慧)，而「Y」則代表You (你)，讓Gogoro VIVA成為容易使用、具個性化，同時維持Gogoro車款聰明使用特色 分享 facebook

定位在50cc排氣量，但其實動力可能不僅於此

在實際騎乘中，可以發現Gogoro VIVA確實比Gogoro過去推出車款還小一點，就連筆者在試乘時，路旁的行人都能看出Gogoro VIVA身形相對較小。而就筆者本身身高約173公分，實際騎乘就像以前坐在50cc排氣量的Dio一樣，甚至由身高180公分、身材微壯的人實際騎乘，更有大人玩小車的感覺。

不過，Gogoro VIVA採用的輪轂馬達輸出動力，依然可以提供約4.02匹馬力輸出，單人騎乘約在時速55公里上下就會進行明顯限速，一方面是為了避免馬達過熱，另一方面也是呼應Gogoro VIVA本身定位城市通勤使用為主，加上車身剛性、懸吊系統設計相對較一般，不適合高速且激烈操駕的情況。

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但實際測試之下，以筆者加上同業共乘負重約達150公斤，依然可在不開啟方格旗加速模式的情況，讓車輛在行進間可加速至時速52公里左右，不僅代表Gogoro VIVA可以應付明顯負重騎乘需求，例如雙載、裝載重物等情況，同時馬達實際輸出功率也足夠對應各類騎乘使用情況，只是為了安全而加上一些限制。

此外，由於同樣對應高扭力輸出表現，因此Gogoro VIVA即便在擁擠車陣中，依然可以快速變換車道，甚至更快從車陣裡加速脫離，並不像一般50cc燃油車可能會有起步無力、切換車道較緩慢情況，相比一般電動機車也有足夠動力在城市道路間快速移動。

至於僅以單顆電池就能運作的設計，對於城市間短距離通勤也十分足夠，以筆者試乘當天上午從台北市西門町到信義區香堤廣場往返，實際電力損耗約一格多，後續在台北市區斷斷續續地在各個停留點間騎乘，直到下午還車還保留約兩格電力，因此在一般騎乘使用也相當足夠，尤其在台北市區已經有相當高的GoStation電池交換站建置密度，基本上不用擔心電力不足問題，但也顯示Gogoro VIVA目前並不適合用來進行跨縣市騎乘，除非日後GoStation電池交換站的建置密度更高。

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Gogoro VIVA之後，Gogoro接下來可以有什麼發展？

從Gogoro VIVA身上，Gogoro證明透過單顆電池也能順利在城市間穿梭騎乘，因此很顯然地就能將Gogoro VIVA設計應用在GoShare租賃服務。而確實就Gogoro後續透露消息，確實已經準備以Gogoro VIVA車款投入GoShare服務提供使用。

相比先前採用的Gogoro 2，身形相對較小的Gogoro VIVA更適合用於GoShare服務，甚至也能讓使用者更容易將車輛停放進擁擠的停車格，或是從擁擠的停車格把車輛拉出，同時無論是單人騎乘，或是雙人乘坐也能提供充足騎乘動力，並且透過最高速限設計，減少使用者高速騎乘時所產生意外。

(圖／擷自Facebook粉絲團頁面「GoShare 台灣應援團」) 分享 facebook

另外，由於本身與Gogoro 3同樣採用PP材質車殼設計，因此整體維護也相對容易，而僅需單顆電池就能驅動使用的情況，更可讓GoStation電池交換站的電池數量滿足更多車輛交換需求。

因此在Gogoro VIVA推出之後，加上先前宣布推行第三代GoStation電池交換站設計，預期Gogoro將能以更快速度擴展GoShare租賃服務，甚至能以更快速度將GoShare服務經驗複製到海外市場。

而單顆電池就能驅動車輛的設計，預期未來也會與更多廠商合作，並且讓車輛設計更具彈性，或許明年開始就會看見更多採用Gogoro能源網路系統運作的電動車問世。

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至於從搭配Gogoro VIVA推出的諸多配件，不少設計款式也能應用在既有車輛的情況，其實也不難猜測未來Gogoro會讓旗下車款有更大配件改裝空間，甚至以Gogoro VIVA作為範本，藉此號召更多第三方廠商加入配件設計陣容，藉此形成全新發展與獲利機會。

從Gogoro 1扭轉一般使用者對於電動車的刻板印象，到Gogoro 2開始擴展市場戰線，並且透過Gogoro 3滲入更多使用族群，此次推出的Gogoro VIVA更是讓購車門檻大幅降低，甚至讓使用者能依照個人需求客製化，同時也符合多數城市通勤與一般騎乘使用需求，Gogoro顯然很有策略性地填補每個市場需求環節。

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為了補足上坡輸出力道，在Gogoro VIVA的方格旗模式，主要是用來短暫加速，一般情況下的最高限速基本上會維持在時速55公里左右 分享 facebook

為了讓車輛看起來更小，Gogoro VIVA採用裸把設計，同時也讓資訊面板體積縮減，僅採用單色液晶顯示設計，而車輛啟動操作模式基本上維持與先前車款相同，資訊面板除了顯示電量、時速，同時也能顯示里程、單趟里程等資訊 分享 facebook

Gogoro VIVA基本上就是建構在一組環抱設計的鐵管車架，而龍頭部分也僅透過單一支架支撐，雖然整體剛性不比Gogoro 1等車款，但在安全速度限制之下，其實也能對應足夠操控穩定表現 分享 facebook

同樣採用卡鉗制動系統，但碟盤尺寸因為輪框縮減為10吋連帶變小，不過整體制動力道依然足夠 分享 facebook

與Gogoro 3一樣維持一體式後座腳踏設計，而駐車架依然可以輕鬆將車輛架起 分享 facebook

啟動卡片感應位置變成在車身後方側面，而車殼採用耐刮、原色輸出的PP材質設計 分享 facebook

由於體型相對較小，因此很容易在擁擠的停車格停放車輛，但就缺少方便牽引的倒車功能，過以Gogoro VIVA車身含電池重量僅80公斤，實際上也相當容易牽引 分享 facebook

前腳踏採開放設計，對於男生更容易擺放雙腳，但是對於穿裙子的女生可能在心理上就少了前斜板遮擋，不過仍可透過配件解決此類困擾 分享 facebook

此次用於Gogoro VIVA的輪轂馬達，同樣採封閉設計，標榜不用更換齒輪油等耗材，動力輸出雖然不致於讓車速飛快，但也相當足夠一般操作使用 分享 facebook

車廂空間基本上只能勉強放下一頂全罩安全帽，或是一頂四分之三帽，外加一頂半罩安全帽 分享 facebook

雖然只用單顆電池，但是對應一般城市境內騎乘並不成問題，甚至還有助於讓GoStation電池交換站的電池能提供更多人使用 分享 facebook

車燈因為龍頭整體設計緣故，僅能固定在手把上，同時為了快速散熱採用金屬燈罩設計，常時點燈情況下會變得有點熱，多少還是留意一下 分享 facebook

Gogoro VIVA原廠背後並未搭載扶手，建議還是加個小扶手，不管移車或是後座搭扶都很方便 分享 facebook

配合多樣化的配件，可以讓Gogoro VIVA有更多元變化 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》